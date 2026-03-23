Δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης ακόμη και έως δέκα χρόνια πριν από τα γενικά όρια ηλικίας συνεχίζει να προσφέρει και το 2026 η διαδοχική ασφάλιση σε χιλιάδες ασφαλισμένους. Η ρύθμιση όπως μας εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος αφορά κυρίως όσους έχουν ασφαλιστικό χρόνο σε δύο ή περισσότερα πρώην ταμεία και ανήκουν στους λεγόμενους «παλαιούς ασφαλισμένους», δηλαδή σε όσους πρωτοασφαλίστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Η διαδοχική ασφάλιση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αλλά λιγότερο γνωστές δυνατότητες του ασφαλιστικού συστήματος. Δίνει τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους που δεν μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης με τον τελευταίο φορέα ασφάλισής τους, να εξεταστούν με τις προϋποθέσεις ενός προηγούμενου ταμείου, το οποίο μπορεί να προβλέπει ευνοϊκότερα όρια ηλικίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να επανεξετάσει τον ασφαλιστικό του φάκελο και να διαπιστώσει ότι δεν είναι απαραίτητο να περιμένει τα 62 ή τα 67 έτη για να συνταξιοδοτηθεί, αλλά μπορεί να αποχωρήσει αρκετά νωρίτερα.

Πώς λειτουργεί η διαδοχική ασφάλιση

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον τελευταίο φορέα ασφάλισης. Στη συνέχεια εξετάζεται ολόκληρη η ασφαλιστική πορεία του εργαζομένου και επιλέγεται η πιο ευνοϊκή διάταξη συνταξιοδότησης, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από προηγούμενο ταμείο.

Έτσι, ο ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με όρους που ίσχυαν σε παλαιότερες διατάξεις, πετυχαίνοντας σημαντική μείωση στο όριο ηλικίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να φτάσει ακόμη και τα δέκα χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της διαδοχικής ασφάλισης πρέπει συνήθως να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως:

να έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας που προβλέπει ο ευνοϊκότερος φορέας

να υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά

από αυτές οι 300 να βρίσκονται μέσα στην τελευταία πενταετία

Το βασικό πλεονέκτημα της διαδοχικής ασφάλισης είναι ότι δεν δεσμεύει τον ασφαλισμένο αποκλειστικά στα γενικά όρια ηλικίας. Ακόμη και ένας μικρός αριθμός ενσήμων σε παλαιότερο ταμείο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ποιοι ασφαλισμένοι ωφελούνται περισσότερο

Οι κατηγορίες που μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τη συγκεκριμένη δυνατότητα είναι:

-Μητέρες με ένσημα σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως και επτά χρόνια νωρίτερα.

-Μητέρες με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο και στο ΙΚΑ, που μπορεί να κερδίσουν ακόμη και δέκα χρόνια νωρίτερα έξοδο από την εργασία.

-Άνδρες και γυναίκες που επιλέγουν πρόωρη σύνταξη, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν έως πέντε χρόνια νωρίτερα, με μικρή μείωση στη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι με χρόνο στο ΝΑΤ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις και να φύγουν έως και δέκα χρόνια πριν από τα γενικά όρια ηλικίας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι

Η σωστή καταγραφή του ασφαλιστικού χρόνου και η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή ακόμη και σε απώλεια δικαιωμάτων.

Η διαδοχική ασφάλιση παραμένει ένα ισχυρό εργαλείο για χιλιάδες εργαζομένους το 2026. Με σωστή αξιοποίηση μπορεί να μειώσει σημαντικά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και να προσφέρει λύση σε όσους θεωρούσαν ότι θα χρειαστεί να εργαστούν έως τα 67.