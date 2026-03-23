Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα , ολοκληρώνοντας μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας και θεαματικής αναστροφής, με αιχμή το τραπεζικό ράλι.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.101,57 μονάδες με άνοδο 1,78%, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει έως τις 1.998,09 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 338,12 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 58,05 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο του ταμπλό, 68 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 59 με πτώση και 74 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.330,36 μονάδες με κέρδη 1,92% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM στις 2.613,72 μονάδες με άνοδο 1,31%.

Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.303,38 μονάδες με άνοδο 3,42%.

Στις τράπεζες, η Πειραιώς έκλεισε στα 7,10 ευρώ με άνοδο 3,65%, η Alpha Bank στα 3,25 ευρώ με άνοδο 5,34%, η Eurobank στα 3,42 ευρώ με άνοδο 3,07% και η Εθνική Τράπεζα στα 13,02 ευρώ με άνοδο 3,37%. Η Optima Bank έκλεισε με άνοδο 3,64%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 0,7%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 35,16 ευρώ με άνοδο 4,27%, η Cenergy στα 17,90 ευρώ με άνοδο 2,29%, η Βιοχάλκο στα 12,98 ευρώ με άνοδο 0,62%, η Metlen στα 36 ευρώ με άνοδο 1,52%, η ΕΥΔΑΠ στα 9,30 ευρώ με άνοδο 1,64%, το ΔΑΑ με άνοδο 2,85%, ο Σαράντης με άνοδο 2,06%, η Coca Cola με άνοδο 2,06%, η ΔΕΗ με άνοδο 0,98% και η Τιτάν με άνοδο 0,89%.

Αντίθετα, η Motor Oil έκλεισε στα 37,70 ευρώ με πτώση 3,63%, η Helleniq Energy στα 9,69 ευρώ με πτώση 2,91%, η Jumbo με πτώση 2,44%, η Lamda Development με πτώση 1,14% και η ΕΛΧΑ στα 3,45 ευρώ με πτώση 1,5%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot έκλεισε στα 0,89 ευρώ με άνοδο 4,91%, η Austriacard με άνοδο 3,62%, η Quest με άνοδο 3,09%, η Intracom με άνοδο 2,08%, η Autohellas με άνοδο 1,83% και η ΑΒΑΞ με άνοδο 1,14%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν η Qualco με -2,30%, ο ΟΛΠ με -1,94% και η Κρι Κρι με -1,72%.