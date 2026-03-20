Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή, με την επενδυτική ψυχολογία να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.064,77 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,60%. Συνολικά, 55 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 66 που υποχώρησαν, ενώ 80 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα που κυριάρχησε στην αγορά.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 3,12%, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί ακόμη περισσότερο, κατά 3,72%, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στον κλάδο. Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 491,35 εκατ. ευρώ από περίπου 220 εκατ. πριν τις δημοπρασίες, κυρίως λόγω του rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx. Η αξία των πακέτων διαμορφώθηκε στα 17,8 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 89,2 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.227,12 μονάδες με απώλειες 1,29%, ο FTSE 25 στις 5.229,87 μονάδες με -0,64% και ο FTSEM στις 2.579,92 μονάδες με -0,87%.

Στις τράπεζες, η Alpha Bank έκλεισε στα 3,09 ευρώ με -1,62%, η Πειραιώς στα 6,85 ευρώ με -3,58%, η Εθνική Τράπεζα στα 12,60 ευρώ με +0,4% και η Eurobank στα 3,32 ευρώ με -1,86%, ενώ η Optima υποχώρησε κατά 0,24% και η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 0,23%. Η CrediaBank κατέγραψε άνοδο 12,18% στα 1,40 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΔΕΗ έκλεισε στα 18,28 ευρώ με άνοδο 2,41%, η Metlen στα 35,46 ευρώ με +2,49%, η Allwyn στα 14,46 ευρώ με +2,12%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 33,72 ευρώ με +0,4% και η Τιτάν στα 44,85 ευρώ με +1,93%. Αντίθετα, ο ΟΤΕ υποχώρησε στα 16,48 ευρώ με -1,26%, η Motor Oil στα 39,12 ευρώ με -0,56% και η Jumbo στα 22,98 ευρώ με -0,52%, ενώ η Coca Cola έκλεισε με απώλειες 2,53%, η Cenergy με -2,23% και ο Σαράντης με -3,42%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ έκλεισε στα 3,07 ευρώ με άνοδο 1,99% και η Qualco στα 6,10 ευρώ με +1,84%, ενώ η Intralot υποχώρησε στα 0,85 ευρώ με -1,83%, η Autohellas στα 10,90 ευρώ με -3,71% και η Quest κατέγραψε απώλειες 5,82%.