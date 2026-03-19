Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη, εν μέσω γενικευμένης πτώσης στις διεθνείς αγορές λόγω της κλιμάκωσης της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.077,25 μονάδες με πτώση 2,47%. Συνολικά, μόλις 17 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 117 που υποχώρησαν. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε αυξημένα επίπεδα, φτάνοντας τα 307 εκατ. ευρώ από 286,43 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με σημαντική συμβολή από πακέτα συναλλαγών ύψους 39,7 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης στις 2.256,12 μονάδες με απώλειες 2,67%, ο FTSE 25 στις 5.263,33 μονάδες με -2,51% και ο FTSEM στις 2.602,51 μονάδες με -2,45%.

Στις τράπεζες, η Εθνική έκλεισε στα 12,55 ευρώ με -1,26%, η Alpha Bank στα 3,14 ευρώ με -4,27%, η Πειραιώς στα 7,10 ευρώ με -2,9% και η Eurobank στα 3,38 ευρώ με -3,7%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου διαμορφώθηκε με -1,39% και η Optima με -2,59%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,24 ευρώ με άνοδο 4,88% και η Motor Oil με οριακά κέρδη 0,1%, ενώ η Helleniq Energy υποχώρησε στα 10,11 ευρώ με -0,79% και η Βιοχάλκο στα 13,04 ευρώ με -0,76%.

Απώλειες κατέγραψαν η Metlen στα 34,60 ευρώ με -4,95%, η Lamda Development με -3,57%, το ΔΑΑ με -3,34%, η Aktor με -3,2% και η Coca Cola με -3,04%.

Η Allwyn έκλεισε στα 14,16 ευρώ με -2,4%, η ΔΕΗ στα 17,85 ευρώ με -1,22%, ο ΟΤΕ στα 16,69 ευρώ με -1,94% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 33,56 ευρώ με -1,76%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Dimand έκλεισε στα 12,70 ευρώ με +1,6% και η ΕΧΑΕ παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ η Intralot υποχώρησε στα 0,87 ευρώ με -3,96% και ο ΟΛΘ με -4,99%.

Απώλειες άνω του 3% σημείωσαν επίσης η Ελλάκτωρ με -3,88%, η Austriacard με -3,84%, η Intracom με -3,48% και οι Κρι Κρι και Φουρλής με -3,46%.