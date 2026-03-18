Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.129,82 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,61%

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη, έπειτα από έντονη ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα που οδήγησε τους βασικούς δείκτες σε απώλειες στο κλείσιμο, με βασικό καταλύτη τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που βρέθηκαν στα 109 δολάρια το βαρέλι.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.129,82 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,61%. Στο σύνολο της αγοράς, 71 μετοχές έκλεισαν πτωτικά, 52 κατέγραψαν άνοδο, ενώ 78 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.318,04 μονάδες με απώλειες 0,62%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,67% στις 5.398,76 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 2.667,97 μονάδες με πτώση 0,61%.

Σε επίπεδο τραπεζικών μετοχών, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 12,71 ευρώ με -1,01%, η Alpha Bank στα 3,28 ευρώ με -1,53% και η Πειραιώς στα 7,31 ευρώ με -0,68%, ενώ η Eurobank διαφοροποιήθηκε θετικά, κλείνοντας στα 3,51 ευρώ με άνοδο 1,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Σαράντης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 14,30 ευρώ με κέρδη 3,32% και η ΑΚΤΟΡ στα 10,64 ευρώ με +1,92%. Αντίθετα, η Βιοχάλκο έκλεισε στα 13,14 ευρώ με -2,81% και η ΕΛΧΑ στα 3,70 ευρώ με απώλειες 3,9%.

Η Metlen υποχώρησε στα 36,40 ευρώ με -1,78%, η Coca-Cola HBC στα 51,30 ευρώ με -1,91%, ο ΟΤΕ στα 17,02 ευρώ με -1,73%, η Aegean στα 12,20 ευρώ με -1,29% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 34,16 ευρώ με -1,27%. Η Helleniq Energy έκλεισε στα 10,19 ευρώ με -0,97%, ενώ η Motor Oil κινήθηκε οριακά ανοδικά στα 39,30 ευρώ με +0,26%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot έκλεισε στα 0,90 ευρώ με -1,2%, η ΑΒΑΞ στα 3,09 ευρώ με -1,9% και η Intracom κατέγραψε πτώση 3,83%, ενώ η Profile υποχώρησε κατά 2,77%. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε στα 2,89 ευρώ με άνοδο 2,48%.