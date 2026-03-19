Θα παραμείνουν στην ΚΟ της ΝΔ; Θα είναι στα ψηφοδέλτια;

Κάποιοι στην κυβέρνηση καλλιεργούν την ψευδαίσθηση πως όταν έρθει στη Βουλή η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αρκεί η άρση της ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών θα αρκεί για να να ...καθαρίσει!

Τα πράγματα όμως είναι πολύ στριμωγμένα για το Μαξίμου!

Κάποια ερωτήματα θέτει με το πολύ ενδιαφέρον (όπως πάντα) ρεπορτάζ της στο Dnews (ΕΔΩ) η Λώρα Ιωάννου:

«Μπορούν οι συγκεκριμένοι βουλευτές να παραμείνουν στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ; Ή ακόμη χειρότερα: Θα μπορούν να παραμείνουν στην Κ.Ο της Ν.Δ. ή θα πρέπει να απομακρυνθούν; Και πόσο μια τέτοια ενέργεια μπορεί να επηρεάσει την κυβερνητική συνοχή και σταθερότητα δεδομένου ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αριθμεί 156 βουλευτές;».

Έτσι ακριβώς. Γιατί ότι σπέρνεις ...θερίζεις!

Β.Σκ.