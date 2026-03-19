Τον Απρίλιο η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή – Οι φόβοι και οι πιθανές παρενέργειες στην κυβερνητική σταθερότητα.

Μπορεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση των υποκλοπών να φέρουν τα πάνω - κάτω στην κυβέρνηση; Όταν μάλιστα το Μαξίμου τις αποκαλεί «ληγμένες» υποθέσεις;

Ο παρατεταμένος πόλεμος και ο φόβος για το μέλλον ενδεχομένως να επισκίαζε -στα μάτια των ψηφοφόρων -την ανάγκη για κάθαρση. Θα έφερνε ωστόσο την κυβέρνηση αντιμέτωπη με το τέρας του πληθωρισμού. Σενάριο εξίσου εφιαλτικό.

Οπότε η ακριβής απάντηση είναι ότι ο δρόμος για τις κάλπες είναι για την κυβέρνηση στρωμένος με ..συμπληγάδες.

Η αλήθεια για την πορεία της δεύτερης δικογραφίας

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Dnews η δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να φθάσει από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Οι Έλληνες εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποστέλλουν την έρευνα και την πρόταση τους στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι η οποία θα την αξιολογήσει και θα αποφασίσει αν και σε ποιους βουλευτές θα ασκήσει διώξεις.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη δικογραφία θα φθάσει στη Βουλή – αν μεταβιβαστεί – λίγο πριν ή λίγο μετά από το Πάσχα. Με την κυβέρνηση μέχρι τότε να κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αναμμένα κάρβουνα μέχρι το Πάσχα

Διότι κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αν, ποιους και πόσους βουλευτές της Ν.Δ. μπορεί να αφορά η νέα δικογραφία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα όποια ευρήματα δεν αφορούν υπουργούς αυτήν την φορά. Οπότε δεν αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών αλλά ενδεχόμενες διώξεις κατά βουλευτών που θα οδηγήσουν στην άρση της ασυλίας τους.

Και αν πράγματι πρόκειται για «δεμένη» δικογραφία που αποδεικνύει παράνομες παρεμβάσεις κυβερνητικών βουλευτών και συνοδεύεται από διώξεις η κατάσταση για τους ίδιους και την κυβέρνηση περιπλέκεται.

Η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης

Από τώρα κυβερνητικοί παράγοντες σπεύδουν να τοποθετήσουν τον πήχη στην καθαρά νομική του διάσταση.

«Επειδή οι διαρροές βάζουν ψηλά τον πήχη ως προς τον αριθμό των κυβερνητικών βουλευτών που μπορεί να εμπλέκονται να διευκρινίσουμε κάτι. Η όποια δικογραφία φθάσει στη Βουλή για να είναι σοβαρή πρέπει να περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους: Συγκεκριμένα ποσά που δόθηκαν παρανόμως, στοιχειοθετημένες αποδείξεις ότι αυτό που ζήτησε ένας βουλευτής ήταν παράνομο και υλοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η αποδεδειγμένη γνώση του βουλευτή ότι αυτό που ζήτησε ήταν παράνομο» σχολιάζει κυβερνητικός παράγοντας και προσθέτει: «Είναι άλλο να έχει αποδειχθεί παρανομία και είναι άλλο ο βουλευτής να έκανε έναν πολιτικό χειρισμό σε έναν ψηφοφόρο του ζητώντας ακόμη και κάτι παράνομο και στο τέλος να μην υλοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει σαφές ηθικό ζήτημα αλλά όχι ποινικό». Το σκεπτικό της κυβέρνησης καταλήγει ότι δεν θα δεχθεί τίποτε λιγότερο από στοιχειοθετημένο αδίκημα. Αλλιώς – όπως λένε- «θα πρόκειται για καθαρά πολιτικό παιχνίδι όπως έγινε και στην πρώτη δικογραφία».

Ειλημμένη απόφαση για άρση ασυλιών

Και μπορεί να έχει, ήδη, ληφθεί η απόφαση από το Μαξίμου όσοι κυβερνητικοί βουλευτές αποδεδειγμένα παρανόμησαν -ζητώντας ρουσφέτια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ- να δεχθούν να αρθεί η ασυλία τους προκειμένου να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, όμως οι πολιτικές παρενέργειες για την κυβέρνηση μπορεί να αποδειχθούν πολύ μεγαλύτερες.

Ποιο θα είναι το μήνυμα που θα εισπράξουν οι πολίτες από την εικόνα βουλευτών της Ν.Δ. να παραπέμπονται στην δικαιοσύνη;

Και πόσοι θα είναι; Ένας – δύο – επτά ή ακόμη και δέκα που φημολογείται;

Τίθεται ζήτημα κυβερνητικής σταθερότητας;

Και από εκεί και πέρα θα εγερθούν μία σειρά από ζητήματα. Μπορούν οι συγκεκριμένοι βουλευτές να παραμείνουν στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ; Ή ακόμη χειρότερα: Θα μπορούν να παραμείνουν στην Κ.Ο της Ν.Δ. ή θα πρέπει να απομακρυνθούν; Και πόσο μια τέτοια ενέργεια μπορεί να επηρεάσει την κυβερνητική συνοχή και σταθερότητα δεδομένου ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αριθμεί 156 βουλευτές;

Το τεκμήριο της αθωότητας VS προηγούμενων καρατομήσεων

Κι αν υπάρχει -αυτοδικαίως- το τεκμήριο της αθωότητας πως θα ξεπεράσει η κυβέρνηση την δική της προηγούμενη απόφαση να αποπέμψει από υπουργικές θέσεις 4 υφυπουργούς μόνο και μόνο επειδή ακούγονταν στις επισυνδέσεις να ζητούν διευκολύνσεις για ψηφοφόρους τους χωρίς να αποδειχθεί κάτι ποινικά μεμπτό;

Αν υπήρχε ηθικό ζήτημα για τους συγκεκριμένους υφυπουργούς δεν θα υπάρξει ανάλογο ζήτημα για όσους κυβερνητικούς βουλευτές μπορεί να αποδειχθεί ότι παρανόμησαν;

Περιμένουν στην γωνία...

Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κάποιοι κυβερνητικοί βουλευτές που θεωρούν ότι αδικήθηκαν και περιμένουν στην γωνία για να πάρουν την εκδίκηση τους.. «Αυτοί που ταλαιπωρούνται ή έχουν δυσφημιστεί τόσο καιρό για να φανεί η κυβέρνηση αμόλυντη όπως ο Χρ. Μπουκώρος ή ο Χρ. Τριαντόπουλος τι θα πουν;» αναρωτιέται βουλευτής της Ν.Δ.

Είναι φανερό ότι στους κόλπους της Κ.Ο. της Ν.Δ. υπάρχει μία διαμορφωμένη άποψη - κυρίως από όσους αισθάνονται αδικημένοι- ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος χειρισμούς θυσιάζοντας τους στον βωμό της έξωθεν καλής μαρτυρίας. Και όταν έρθει η δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση κανείς δεν ξέρει πως θα αντιδράσουν…