Οι αγορές ενέργειας θεωρούν ότι εάν δεν υπάρξει λύση μέχρι τις αρχές Απριλίου, θα ακολουθήσει νέα φάση ανατιμήσεων.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για την παγκόσμια οικονομία, με τις αγορές να θεωρούν ότι υπάρχει ένα κρίσιμο χρονικό παράθυρο περίπου δύο εβδομάδων για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, διαφορετικά αναμένεται νέα απότομη άνοδος στις τιμές της ενέργειας και επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών διεθνώς.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος έχει ήδη επηρεάσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την αγορά πετρελαίου, με τις τιμές να κινούνται σε υψηλά επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν εδώ και χρόνια. Οι αγορές ενέργειας θεωρούν ότι εάν δεν υπάρξει λύση μέχρι τις αρχές Απριλίου, θα ακολουθήσει νέα φάση ανατιμήσεων, με το πετρέλαιο να κινείται σημαντικά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και με αυξανόμενο κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και τη διάρκεια της κρίσης έχει ήδη επηρεάσει και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με το χρηματιστήριο Nasdaq να εισέρχεται σε φάση διόρθωσης και τις αγορές γενικότερα να καταγράφουν νευρικότητα. Η πτώση δεν περιορίζεται μόνο σε μετοχές υψηλού ρίσκου, αλλά επεκτείνεται ακόμη και σε παραδοσιακά ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, γεγονός που δείχνει το εύρος της ανησυχίας για την παγκόσμια οικονομία.

Οι κυβερνήσεις εξετάζουν τη χρήση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για να περιορίσουν τις επιπτώσεις, όμως οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το πιθανό έλλειμμα προσφοράς είναι πολύ μεγάλο για να καλυφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με τέτοια μέτρα. Εάν η κρίση παραταθεί, χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας ενδέχεται να περιορίσουν τη βιομηχανική παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας για να αποφύγουν ελλείψεις.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι εάν δεν υπάρξει σαφής λύση μέσα στο επόμενο διάστημα, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη ενεργειακή κρίση μέχρι τα μέσα του έτους, με επιπτώσεις στην παραγωγή, στις μεταφορές, στον πληθωρισμό και στην οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως. Ακόμη και χώρες με υψηλή ενεργειακή παραγωγή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα αργότερα μέσα στο έτος, εφόσον η κρίση συνεχιστεί.

Το βασικό συμπέρασμα των αγορών είναι ότι το χρονικό διάστημα μέχρι τις αρχές Απριλίου θεωρείται καθοριστικό. Εάν μέχρι τότε δεν υπάρξει πρόοδος για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τότε η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να εισέλθει σε μια νέα περίοδο ενεργειακής αστάθειας με σημαντικές οικονομικές συνέπειες.