Κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Δεν θα αλλάξει το καιρικό μοτίβο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά θα είναι οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Θα έχουμε βροχές, κυρίως προς τα ανατολικά τμήματα, ενώ περιμένουμε και ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας να μας απασχολήσει από το απόγευμα - βράδυ Πέμπτης και στη συνέχεια, δίνοντας ένα πιο χειμωνιάτικο παρά ανοιξιάτικο καιρικό σκηνικό.

Ο Μάρτιος θα κλείσει με έντονα καιρικά σκαμπανεβάσματα. Περιμένουμε τον καιρό να αρχίσει να σταθεροποιείται κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα, κοντά στο Πάσχα.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ο άστατος καιρός. Θα έχουμε βροχές πρώτα προς τα ανατολικά και νότια, ενώ τις απογευματινές ώρες θα έχουμε και αστάθεια στον ηπειρωτικό κορμό, για να μας προσεγγίσει ξανά ένα κύμα κακοκαιρίας, κυρίως αύριο, οπότε οι βροχές θα είναι πιο πολλές.

Έντονα άστατες καιρικές συνθήκες περιμένουμε σήμερα. Στην ουσία διακρίνουμε δύο τύπους καιρού. Από τη μία πλευρά θα έχουμε τον καιρό του βοριά, στα πιο ανατολικά τμήματα. Θα πνέουν τοπικά ακόμα και 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο και περιμένουμε λίγες βροχοπτώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα, αν και θα ξεκινήσουμε με ήπιες καιρικές συνθήκες, κοντά στο απόγευμα αναμένουμε άστατο καιρό, κυρίως σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Μέσα στη νύχτα περιμένουμε επιδείνωση του καιρού μέσα στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες.

Ο βοριάς θα επιμείνει σήμερα 5-6 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται κοντά στις Κυκλάδες ο άνεμος να παρουσιάσει και περαιτέρω ενίσχυση.

Κάνει κρύο για ακόμη ένα πρωινό. Λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες συναντάμε κοντά στη θάλασσα και στα δυτικά, ανεβαίνει ακόμα ο υδράργυρος για να φθάσει τους 16 βαθμούς προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ο Μάρτιος πλέον μας δείχνει το νέο του πρόσωπο και έτσι θα κλείσει, με χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα είναι κοντά στους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε συννεφιές και 5-7 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να αφήσουν οι συννεφιές στο πέρασμά τους λίγες τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 13-15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε άστατες καιρικές συνθήκες. Κοντά στο απόγευμα οι συννεφιές θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες μπόρες, ιδιαίτερα προς τα πιο δυτικά τμήματα του νομού. Ευνοείται και η θερμική αστάθεια. Ο υδράργυρος μέχρι και 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Περιμένουμε ένα κύμα κακοκαιρίας, αύριο Τρίτη, από τα δυτικά. Η αυριανή ημέρα θα είναι μία αρκετά βροχερή ημέρα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά και νότια και θα επηρεάσουν αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα, ιδιαίτερα από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια. Δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες καταιγίδες.

Την 25η Μαρτίου αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με άστατο καιρό, περιορίζονται τα φαινόμενα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας.

Επομένως στη Εθνική Εορτή, διακρίνουμε δύο τύπους καιρού. Σχετικά ανοιξιάτικος ο καιρός στα δυτικά και βόρεια τμήματα και με άνοδο του υδραργύρου. Προς τα ανατολικά και νότια θα είναι πιο χειμωνιάτικος ο καιρός, ιδιαίτερα από το ύψος του Βόλου και τα νότια. Εκεί θα δούμε κατά διαστήματα βροχές, όπως επίσης και στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, με βοριάδες προς την πλευρά του Αιγαίου και πιο κρύο το καιρικό μοτίβο.

Την Πέμπτη, αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιο καιρό, από το απόγευμα νέο κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει τη χώρα μας και από δυτικά προς ανατολικά.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν πιο ανατολικά και περιμένουμε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και πάλι κακοκαιρία και έντονα άστατες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να πέφτει.

Κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει και εκτιμάται οτι κοντά στο Πάσχα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι με το μέρος μας.

