Με τέσσερα μέτρα κάποια για τον Απρίλιο και κάποια για το δίμηνο Απρίλιος – Μάιος η κυβέρνηση δίνει πάλι Fuel Pass με αίτηση, επιδότηση στο πετρέλαιο και δύο ακόμη κινήσεις.

‘Ετσι επιδοτεί το diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο, δίνει voucher που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί με εισοδηματικά κριτήρια , επιχορηγηθεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων των επόμενων δύο μηνών και αποζημιώνει τις ακτοπλοϊκές εταιρίες έτσι ώστε να παραμείνουν οι υποχρεωτικές εκπτώσεις.

Σε εξειδίκευση των νέων μέτρων οικονομικής στήριξης από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα οποία ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι οι κρίσεις δεν γνωρίζουν σύνορα και χρόνο προσαρμογής και στάθηκε στις επιπτώσεις στην ενέργεια και την οικονομία. Όπως τόνισε, οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, επηρεάζοντας όλη την οικονομία.

«Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης και αυτό υπογραμμίζει την ευθύνη μας να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, δεν μπορούμε δηλαδή να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή. Κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος. Θα κινηθούμε σταδιακά και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά» επεσήμανε.

Αναφερόμενος στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τόνισε ότι πρόκειται για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα ύψους 300 εκατ. για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών καυσίμων.

Το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης. Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, αν αυξηθεί πολύ, αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και τελικά οι τιμές στα προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, η απόφαση μας είναι η επιδότηση του diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να φτάσει περίπου τα 20 λεπτά το λίτρο.

Οριζόντια επιδότηση πετρελαίου Κίνησης (Diesel) στο δίκτυο διανομής

1η Απριλίου 2026 έως την 30η Απριλίου 2026.

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 0,16 ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή (συνυπολογίζοντας το ΦΠΑ) να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Το κόστος της επιδότησης για τον Απρίλιο εκτιμάται σε περίπου 51 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί το μέτρο θα επεκταθεί και τον μήνα Μάϊο. Το κόστος για τους δύο μήνες εκτιμάται σε περίπου 106 εκατ. ευρώ.

Fuel-pass για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο

Επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) για φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών.

Κριτήρια :

-Οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους

- 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

-Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επιδότηση μέσω Ηλεκτρονικής κάρτας

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί.

-Όσοι δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

-Το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

-Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Ποσό επιδότησης

-Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

-Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

- Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Επιδότηση λιπασμάτων (Απρίλιος - Μαΐος)

Επιχορηγείται το 15% του κόστους των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων (υπολογιζόμενο επί το τελικό ύψος του τιμολογίου μετά Φ.Π.Α.) που εκδίδονται το χρονικό διάστημα από 01/04/2026 έως 31/05/2026.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το δημοσιονομικό κόστος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο εκτιμάται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Αποζημίωση των υποχρεωτικών εκπτώσεων / συγκράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Οι ακτοπλοϊκές εταιρίες παρέχουν υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες ευάλωτες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κτλ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται.

Προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η εν λόγω ενίσχυση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη συγκράτηση των αυξήσεων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το σύνολο των επιβατών.

Φορολόγηση διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών από 1η Ιουλίου

Τροποποιείται η κλίμακα φορολόγησης παικτών των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται διαδικτυακά τύπου καζίνο-φρουτάκια-πόκερ.

Σήμερα τα κέρδη των παικτών από τα εν λόγω τυχερά παίγνια φορολογούνται με συντελεστή 15% για κέρδη 100, 1 έως 500 ευρώ και 20% για κέρδη άνω των 500 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2026 αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης σε 20% για κέρδη 100,1 έως 500 ευρώ και 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ.