Με αυστηρά κριτήρια θα χορηγηθεί το Fuel Pass 2026 για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ μια επιταγή ακρίβειας (market pass 2026) δεν υπάρχει πουθενά στα μέτρα για το επόμενο δίμηνο. Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν ειδικό ρόλο παίζει η επιδότηση στο diesel κίνησης, η οποία ανέρχεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο, με το τελικό όφελος μαζί με τον ΦΠΑ να φτάνει περίπου τα 20 λεπτά. Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου, με αρχική διάρκεια έως το τέλος του μήνα και δυνατότητα επέκτασης έως τις 31 Μαΐου, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 51 εκατ. ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 106 εκατ. ευρώ σε περίπτωση παράτασης. Σύμφωνα με παραδείγματα που δόθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η παρέμβαση αυτή μεταφράζεται σε αισθητή μείωση της τιμής στην αντλία. Για παράδειγμα, με τιμή πετρελαίου στα 120 δολάρια το βαρέλι, η τιμή από περίπου 2,18 ευρώ το λίτρο υποχωρεί κοντά στα 1,98 ευρώ, ενώ αντίστοιχα χαμηλότερα επίπεδα τιμών οδηγούν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση. Πρόκειται για μια παρέμβαση που στοχεύει κυρίως στο κόστος μεταφορών.

Τι συμβαίνει με το Fuel Pass 2026

Όπως είναι γνωστό, ενεργοποιείται το Fuel Pass, με την επιδότηση να καταβάλλεται στα μέσα Απριλίου και την πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα. Θα πρέπει να γίνει αίτηση στο Gov. Η ενίσχυση καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και αντιστοιχεί περίπου σε 36 λεπτά ανά λίτρο, με βάση τη μέση κατανάλωση.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής. Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν 25 ευρώ το μήνα στην ηπειρωτική Ελλάδα και 30 ευρώ στη νησιωτική, ενώ για όσους επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά διαμορφώνονται σε 20 και 25 ευρώ αντίστοιχα. Όσο αναφορά για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλέτας το ποσό ορίζεται στα 15 ευρώ για τη ηπειρωτική χώρα και τα 35 ευρώ το δίμηνο για τη νησιωτική μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερο εάν πρόκειται για καταβολή σε λογαριασμό. Το ποσό της επιδότησης θα δίνεται ανά ιδιοκτήτη.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση. Η στόχευση είναι να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των περίπου 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί, ενώ για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Άφαντο το market pass 2026

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, μαζί με τα λιπάσματα και τις ακτοπλοικές εταιρείες, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ακρίβεια. Το market pass 2026, το οποίο ενδεχομένως θα είχε νόημα και για το Πάσχα που έρχεται δεν υπάρχει πουθενά. Ένα επιδομα που θα μπορούσε να εξαργυρωθεί στα σούπερ μάρκετ και σε άλλα καταστήματα τροφίμων απουσιάζει, ωστόσο η ακρίβεια τρέχει.

Η νέα μορφή της επιδότησης τροφίμων έρχεται με σημαντικές αλλαγές, στοχεύοντας αποκλειστικά 210.000 νοικοκυριά.

Σε αντίθεση με το Fuel Pass που καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το νέο επίδομα τύπου Market Pass, που ανακοινώθηκε προ ημερών, αφορά αυστηρά 210.000 νοικοκυριά που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ): Όσοι λαμβάνουν το επίδομα σήμερα από τον ΟΠΕΚΑ.

Πρώην Δικαιούχοι: Όσοι έλαβαν το ΚΕΑ οποιαδήποτε στιγμή από την 1η Μαρτίου 2024 μέχρι σήμερα, ακόμη και αν η επιδότησή τους έχει διακοπεί.

Πολίτες σε ακραία φτώχεια: Άτομα με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες δήμων ή Κέντρα Κοινότητας.

Η μεγάλη πληρωμή το φθινόπωρο.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ξεκαθάρισε ότι το μηνιαίο voucher θα ανέρχεται μεσοσταθμικά στα 40 ευρώ.

Κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή φτώχειας, διατρέχουν, ένας στους τέσσερις πολίτες στην Ελλάδα. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αναδεικνύουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα, πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν…

Ειδικότερα:

– Το 27,5% των κατοίκων της χώρας, δηλαδή περίπου 2,8 εκατομμύρια, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

– Η υλική και κοινωνική στέρηση, αγγίζει το 15%.

– Το 35,1% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι αντιμετωπίζει «μεγάλη δυσκολία» να καλύψει τις συνήθεις δαπάνες του, με το ποσοστό να εκτοξεύεται στο 67,6% μεταξύ των φτωχότερων.

– Το 21,5% του πληθυσμού δεν υποβλήθηκε σε αναγκαία ιατρική εξέταση ή θεραπεία, ποσοστό που αυξάνεται στο 32,8% για τους οικονομικά ασθενέστερους.

– Σε επίπεδο εισοδήματος, το κατώφλι της φτώχειας ορίστηκε στα 7.020 ευρώ ετησίως για ένα άτομο και στα 14.742 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Με βάση αυτό το όριο, το 19,6% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή τις κοινωνικές ενισχύσεις.