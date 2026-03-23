Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησαν οι υπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ανακοινώθηκαν τα κριτήρια για το νέο fuel pass 2026 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός λίγο νωρίτερα. Όπως τόνισε ο υπουργός Θάνος Πετραλιάς η σχετική πλαφτόρμα θα ξεκινήσει για αιτήσεις την επόμενη εβδομάδα ενώ η πρώτη πληρωμή θα γίνει μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν ορίζονται ως όριο:

Οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους

35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επιδότηση μέσω Ηλεκτρονικής κάρτας

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί.

Όσοι δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Ποσό επιδότησης

Όπως ανακοινώθηκε η επιδότηση για ΙΧ σε ηπειρωτική χώρα είναι 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για όσους διαμένουν σε νησί η επιδότηση θα είναι 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.