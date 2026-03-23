Άστατος και βροχερός ο καιρός της φετινής παρέλασης - Τι αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου για την νέα διαταραχή που έρχεται μετά την 25η Μαρτίου.

Ο καιρός της 25ης Μαρτίου θα κινηθεί σε άστατη πορεία με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου να «δείχνει» βροχές ανήμερα της εθνικής επετείου όπου θα διεξαχθεί η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα αλλά και οι μαθητικές παρελάσεις στην υπόλοιπη επικράτεια. Η ομπρέλα όπως φαίνεται θα αποτελέσει ένα από τα βασικά αξεσουάρ της παρέλασης και στην Αττική με τον καιρό να βελτιώνεται και να «ανοίγει» μετά τις 13:00 το μεσημέρι.

Ειδικότερα όπως τονίζει ο μετεωρολόγος αστατος αναμένεται ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας ανήμερα της 25ης Μαρτίου με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα, ακόμη και τις ώρες των παρελάσεων.

Πού θα βρέχει από τη νύχτα

Ήδη από τις νυχτερινές ώρες προς το ξημέρωμα της εθνικής επετείου, έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τη νότια Μαγνησία, την ανατολική Φθιώτιδα και τη Βοιωτία. Παράλληλα, φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Αττικής αλλά και στην Κρήτη, όπου ο καιρός θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη επιδείνωση.

Παρελάσεις με… ομπρέλα σε αρκετές περιοχές

Το πρωί της 25ης Μαρτίου, την ώρα που θα πραγματοποιούνται οι μαθητικές παρελάσεις, ο καιρός θα είναι άστατος κυρίως στην Αττική, την Εύβοια, τη Βοιωτία και την Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται κατά διαστήματα βροχές, μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, γεγονός που σημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη. Στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, όπως στη Ρόδο και το Καστελόριζο, δεν αποκλείονται επίσης τοπικά φαινόμενα, αν και πιο περιορισμένα σε ένταση και διάρκεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, ενώ όσο θα περνούν οι ώρες θα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση και στις λοιπές περιοχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση, μετά το μεσημέρι –περίπου από τις 12:00 έως τις 13:00– τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και στην Αττική, με τον καιρό να ανοίγει σταδιακά. Η βελτίωση θα επεκταθεί και στις περισσότερες περιοχές της χώρας, επιτρέποντας την ομαλή συνέχιση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου ο καιρός θα παραμείνει έντονα άστατος σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επιμείνουν μέχρι και τις βραδινές ώρες, οπότε και θα αρχίσει σταδιακή βελτίωση.

25η Μαρτίου: Αναλυτικά η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό των παρελάσεων

Ειδικότερα στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί ότι «Από την Τρίτη 24 Μαρτίου φαίνεται ότι τις πρωινές ώρες θα έχουμε αξιόλογες βροχές σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θράκη και την Κρήτη και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο ενώ αναμένονται και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το πρωί της 25ης Μαρτίου, αναμένονται έντονες βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, ίσως και Μαγνησία νότια, νοτιανοτολική καθώς την ανατολική Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, σε περιοχές της Αττικής και την Κρήτη. Το πρωινό της 25ης Μαρτίου θα ξεκινήσει με βροχές, μπόρες και καταιγίδες στην Κρήτη, στην Αττική, την Εύβοια και την Βοιωτία θα είναι άστατος και στα υπόλοιπα τμήματα κυρίως προς την Ρόδο και το Καστελόριζο δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες μπόρες.Στην υπόλοιπη χώρα η 25η Μαρτίου θα είναι καλή, μετά το μεσημεράκι μετά τις 12 και τις 13 θα ανοίξει ο καιρός και στην Αττική. Από το πρωί θα είναι καλός ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια και θα βελτιωθεί και στην λοιπή χώρα. Η Κρήτη δείχνει να έχει έντονα άστατο καιρό την 25η Μαρτίου τουλάχιστον μέχρι και το βράδυ που ο καιρό θα βελτιωθεί. Από το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ οι βροχές θα επιμείνουν έως το βράδυ στην Κρήτη.»

Νέα διαταραχή με βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή - Πού θα χιονίσει

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, την Πέμπτη θα έχουμε καλό καιρό σε γενικές γραμμές ενώ θα σημειωθούν νέες τοπικές βροχές, που στα δυτικά θα ενταθούν. Το καιρικό σκηνικό επιδεινώνεται από την Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. «Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή 27 του μηνός στην βόρεια Ελλάδα με αρκετές βροχές σε αυτές τις περιοχές στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με αρκετές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις στις ορεινότερες περιοχές ακόμη και σε υψόμετρο πάνω από τα 800 - 1.000 μέτρα στην Ήπειρο, στη δυτική Θεσσαλία και τη βορειοδυτική Στερεά. Και στα ορεινά της Πελοππονήσου κυρίως πάνω από τα 1200 και 1400 μέτρα όπως και στην υπόλοιπη ορεινή Ελλάδα. Βροχές στην Αττική δεν αποκλείονται το βράδυ της Παρασκευής όπου ενδεχομένως να έχουμε και ένα δυνατό πέρασμα των φαινομένων της βροχής. Στην Θεσσαλονίκη βροχές και αξιολογες βροχές από το μεσημεράκι. Δυνατές βροχές στα πιο δυτικά που θα κινηθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα το βράδυ της Παρασκευής. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο.» τονίζει ο μετεωρολόγος.