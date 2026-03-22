Τα πιο αξιόλογα διαστήματα για βροχή στην Αθήνα φαίνονται να είναι 23-24 Μαρτίου και κυρίως 26 Μαρτίου, με δευτερεύον πέρασμα στις 27 Μαρτίου.

Με κρύο και βροχές συνεχίζεται ο καιρός τις επόμενες μέρες, ενώ ανάλογο θα είναι το σκηνικό και την 25η Μαρτίου. Μάλιστα ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς καταγράφει τις μέρες που αναμένονται βροχές στην Αθήνα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως «δίνουμε μια εκτίμηση ανά ημέρα για τη βροχόπτωση. Επειδή το panel δείχνει υετό ανά 6 ώρες, τα παρακάτω είναι προσεγγιστικά ημερήσια αθροίσματα».

Τα πιο αξιόλογα διαστήματα για βροχή στην Αθήνα φαίνονται να είναι 23-24 Μαρτίου και κυρίως 26 Μαρτίου, με δευτερεύον πέρασμα στις 27 Μαρτίου. Το επικρατέστερο σενάριο δεν δείχνει γενικευμένα μεγάλα ύψη υετού, αλλά υπάρχουν «ακραία μέλη του ensemble που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για τοπικά πιο έντονα επεισόδια».

Για σήμερα Κυριακή, περιμένουμε, σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Θράκη και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2026 (ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αναμένεται να εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Βαθμιαία βελτίωση στα δυτικά από το απόγευμα.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-03-2026 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, κατά τόπους στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-03-2026

Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις που από τα δυτικά βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5, ενισχυόμενοι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.