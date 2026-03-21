Σε χειμωνιάτικο προφίλ κυλά ο Μάρτης με την ψύχρα, τους βοριάδες και την αυξημένη υγρασία να επιμένουν.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις να συνθέτουν το σκηνικό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα. Βροχές αναμένονται κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου. Από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου. Η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η πρόγνωση της ημέρας

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές αναμένουμε σε Νησιά του Ιονίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχες συνθήκες θα έχουμε και σε Κυκλάδες και Κρήτη με εφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών θα έχουμε στην Αττική και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος ο καιρός . Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά θαλάσσια μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.