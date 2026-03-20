Παραμένει το χειμωνιάτικο σκηνικό μέχρι το τέλος Μάρτη, η εκτίμηση Κολυδά για τον καιρό της νέας εβδομάδας (23-30/3)

Ο καιρός συνεχίζει να κινήθει σε τροχιά χαμηλών θερμοκρασιών αν και ημερολογιακά με την σημερινή εαρινή ισημερία υποδεχθήκαμε την άνοιξη. Μπουφάν, παλτό και ζεστά ρούχα θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι των μετακινήσεων μας και την προσεχή εβδομάδα καθώς ο φετινός Μάρτης θα μας αποχαιρετίσει με το υδράργυρο να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά θερμοκρασιακά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής. Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR δίνει την εκτίμηση του για τις καιρικές συνθήκες της νέας εβδομάδας (23-30/3) τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η εικόνα σε μια εβδομάδα με καθαρά όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά, χωρίς εντυπωσιακές εξάρσεις, αλλά με επιμονή της ψύχρας, των βοριάδων και των φαινομένων εκεί όπου ευνοούνται από τη γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.»

Όπως σημειώνει στην εκτίμησή του για τις προσεχείς καιρικές συνθήκες «οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν αισθητά χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Η πιο έντονη ψύχρα φαίνεται να αφορά το Αιγαίο, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τμήματα της Κρήτης.»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Η νέα εβδομάδα δεν φέρνει κάτι ακραίο, διατηρεί όμως έναν καιρό πιο δροσερό και πιο υγρό από τα συνηθισμένα για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Η βόρεια έως βορειοανατολική ροή θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την Ελλάδα και μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, κρατώντας τη θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά επίπεδα και ευνοώντας συχνότερες βροχές κυρίως στα ανατολικά, στο Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια τμήματα.

✅Παράλληλα, στα ορεινά θα συνεχίσουν να σημειώνονται χιονοπτώσεις, έστω και πιο περιορισμένες, δίνοντας νέο χιόνι στα χιονοδρομικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η εικόνα, λοιπόν, παραπέμπει σε μια εβδομάδα με καθαρά όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά, χωρίς εντυπωσιακές εξάρσεις, αλλά με επιμονή της ψύχρας, των βοριάδων και των φαινομένων εκεί όπου ευνοούνται από τη γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.

