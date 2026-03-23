Μέση Ανατολή: Ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ - Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να εισέρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι τελευταίες ώρες σημαδεύονται από στρατιωτικές επιχειρήσεις, διπλωματικές επαφές και έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Nέο απειλητικό μήνυμα Τραμπ προς Ιράν.

Σε κρίσιμη καμπή μπαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κερ Στάρμερ, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο την ανάγκη επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έδωσε λεπτομέρειες για την έκβαση της συνομιλίας.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι η θαλάσσια αυτή αρτηρία παραμένει «ανοιχτή για όλους, εκτός από όσους παραβιάζουν το έδαφός μας», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις πρόσφατες εντάσεις.

Νέες απειλές Τραμπ μετά το 48ωρο τελεσίγραφο προς το Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. «ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΟΥΜΕ ΗΠΙΑ!!!» αναφέρει σε νέα του ανάρτηση.

Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα και τις αγορές, με τα μεγάλα ασιατικά χρηματιστήρια να καταγράφουν πτώση στο άνοιγμα της Δευτέρας, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, αντανακλώντας την αβεβαιότητα.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν και της οργάνωσης Χεσμπολάχ ενδέχεται να διαρκέσουν «αρκετές ακόμη εβδομάδες». Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «ευρείας κλίμακας» αεροπορικά πλήγματα στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, στοχεύοντας – όπως υποστηρίζει – «τρομοκρατικές υποδομές».

Παράλληλα, εγκρίθηκαν σχέδια για επέκταση των επιθέσεων κατά της Χεσμπολάχ στον Λίβανο, εντείνοντας τους φόβους για πιθανή ευρείας κλίμακας χερσαία εισβολή.

