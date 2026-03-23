Μέση Ανατολή: Ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ - Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Σε κρίσιμη καμπή μπαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κερ Στάρμερ, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο την ανάγκη επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έδωσε λεπτομέρειες για την έκβαση της συνομιλίας.
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι η θαλάσσια αυτή αρτηρία παραμένει «ανοιχτή για όλους, εκτός από όσους παραβιάζουν το έδαφός μας», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις πρόσφατες εντάσεις.
Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα και τις αγορές, με τα μεγάλα ασιατικά χρηματιστήρια να καταγράφουν πτώση στο άνοιγμα της Δευτέρας, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, αντανακλώντας την αβεβαιότητα.
Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν και της οργάνωσης Χεσμπολάχ ενδέχεται να διαρκέσουν «αρκετές ακόμη εβδομάδες». Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «ευρείας κλίμακας» αεροπορικά πλήγματα στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, στοχεύοντας – όπως υποστηρίζει – «τρομοκρατικές υποδομές».
Παράλληλα, εγκρίθηκαν σχέδια για επέκταση των επιθέσεων κατά της Χεσμπολάχ στον Λίβανο, εντείνοντας τους φόβους για πιθανή ευρείας κλίμακας χερσαία εισβολή.
Οι ΗΠΑ έπληξαν εργοστάσιο κινητήρων drones στο Ιράν (Eικόνες)08:20:53
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε βασική ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση που σχετίζεται με την παραγωγή drones, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες «πριν και μετά», οι οποίες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές.
Μια εικόνα με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2026 δείχνει την εγκατάσταση άθικτη, ενώ μια δεύτερη εικόνα, τραβηγμένη τρεις ημέρες αργότερα, αποκαλύπτει αυτό που ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε «καταστροφή» μετά το πλήγμα.
Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Τεχεράνης μετά από ισραηλινές επιθέσεις08:17:53
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές της Τεχεράνης διακόπηκε μετά από ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη.
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα, ενώ πολίτες περιέγραψαν επιθέσεις στα ανατολικά, δυτικά και βόρεια τμήματά της.
Ιράν: Θα ανταποδώσει οποιοδήποτε πλήγμα εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεών του08:08:53
Το Ιράν θα ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του τομέα του ηλεκτρισμού στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο ισραηλινές ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις ή μονάδες που προμηθεύουν με ρεύμα αμερικανικές βάσεις σε γειτονικά κράτη, αναφέρει ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.
Η ανακοίνωση αυτή μοιάζει να ανακαλεί την απειλή πως θα μπουν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε κράτη της περιφέρειας, απολύτως κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού στα κράτη του Κόλπου.
«Ο ψεύτης (...) πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πρόθεση να επιτεθούν σε εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού και να προκαλέσουν δεινά στους λαούς των χωρών της περιφέρειας», σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ.
Προχθές Σάββατο, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι τα ιρανικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο αν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες.
«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε σε κάθε απειλή στο ίδιο επίπεδο» ώστε να επιτευχθεί «αποτροπή», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, εξηγώντας πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «θα πλήξουμε» συστήματα ηλεκτροδότησης.
Νέο απειλητικό μήνυμα Τραμπ08:02:00
«ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΟΥΜΕ ΗΠΙΑ!!!» δηλώνει χαρακτηριστικά στη νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.
Στενά Ορμούζ: Περισσότερα από 200 φορτηγά πλοία παραμένουν στον Περσικό Κόλπο07:45:36
Σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση εισέρχεται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς λήγει το βράδυ της Δευτέρας η προθεσμία των 48 ωρών που έχει δώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, την ώρα που περισσότερα από 200 φορτηγά πλοία παραμένουν στον Περσικό Κόλπο, με τη ναυσιπλοΐα να πραγματοποιείται υπό αυστηρό έλεγχο και αυξημένο κίνδυνο.
Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών υπηρεσιών, στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται περισσότερα από 200 φορτηγά πλοία χωρητικότητας άνω των 25.000 dwt, στην πλειονότητά τους πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, τα οποία επηρεάζονται από τους περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Ο περιορισμός της ροής πλοίων δημιουργεί ανησυχίες για την εφοδιαστική αλυσίδα βασικών πρώτων υλών, καθώς σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών λιπασμάτων και άλλων εμπορευμάτων προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή.
Την ίδια ώρα, η διέλευση πλοίων συνεχίζεται επιλεκτικά μέσω συγκεκριμένης διαδρομής γύρω από το νησί Λαράκ, σε έναν άτυπο «διάδρομο» που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα Στενά. Ορισμένα πλοία λαμβάνουν άδεια ασφαλούς διέλευσης, ενώ άλλα περιστατικά επιθέσεων ή εκρήξεων κοντά σε εμπορικά πλοία δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής.
Η λήξη του τελεσιγράφου των Ηνωμένων Πολιτειών αυξάνει περαιτέρω την αβεβαιότητα, καθώς σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα, υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της σύγκρουσης και επιθέσεων σε ενεργειακές ή λιμενικές υποδομές στην περιοχή. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές, το εμπόριο πρώτων υλών, την αγορά ενέργειας και τελικά τις τιμές τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων διεθνώς.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ η αύξηση του κόστους καυσίμων και ασφάλισης έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των ναύλων, ιδιαίτερα στις μεταφορές πρώτων υλών. Το κόστος καυσίμων αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο παράγοντα στο συνολικό κόστος μεταφοράς, επηρεάζοντας τόσο τα φορτηγά πλοία όσο και τα δεξαμενόπλοια.
ΔΟΕ: Η χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες07:14:10
Ο κόσμος είναι πλέον αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή».
«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο κ. Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.
«Την εποχή, σε καθεμιά από τις κρίσεις, ο κόσμος είχε απολέσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή αλλιώς, αν προσθέταμε και τις δύο, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», εξήγησε στον Τύπο ο κ. Μπιρόλ.
Πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατευθύνονται στο Ισραήλ07:12:53
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».
Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κτίρια στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν07:12:10
Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν (βορειοδυτικά) και συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών αναζητούν θύματα στα συντρίμμια, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.
Τουλάχιστον 40 ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν «σοβαρές» ζημιές07:10:52
Τουλάχιστον σαράντα ενεργειακές υποδομές υπέστησαν «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για 24η ημέρα, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ στον Τύπο.
«Τουλάχιστον 40 (...) ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ή πολύ σοβαρές ζημιές σε εννιά χώρες», τόνισε ο κ. Μπιρόλ, ο οποίος εκφράστηκε στο National Press Club στην Καμπέρα.
Φωτιές μετά τις επιθέσεις στο Καράτζ του Ιράν07:09:05
Πλάνα, τα οποία έχουν επαληθευτεί από το Al Jazeera, δείχνουν στήλες φωτιάς και καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη Καράτζ, δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, μετά από αεροπορική επιδρομή.
