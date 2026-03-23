Στο επίκεντρο ερευνών βρίσκεται η αιτία εκδήλωσης της πρόσφατης πυρκαγιάς στο αεροπλανοφόρο.

Στις 10 το πρωί κατέπλευσε στη ναυτική βάση στο Μαράθι Κρήτης το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Gerald R. Ford» μετά την περιπετειώδη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά που είχε ελλιμενιστεί στη Σούδα, αυτή τη φορά δεν θα επιτραπεί η συνήθης μαζική έξοδος αναψυχής των μελών του πληρώματος στο κέντρο των Χανίων.

Επιπλέον, στο επίκεντρο ερευνών βρίσκεται η αιτία εκδήλωσης της πρόσφατης πυρκαγιάς στο αεροπλανοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί ερευνητές θα επιβιβαστούν στο πλοίο προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από υπευθύνους αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η πυρκαγιά στο «Gerald R. Ford» ξέσπασε στις 12 Μαρτίου και το σημείο εκδήλωσης ήταν ο κύριος χώρος πλυντηρίων του πλοίου αλλά επεκτάθηκε μέσω των αεραγωγών και χρειάστηκαν πολλές ώρες για την κατάσβεσή της, ενώ δύο ναύτες τραυματίστηκαν, από τους οποίους ο ένας μεταφέρθηκε εκτός του αεροπλανοφόρου για νοσηλεία. Ακόμη 200 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή κανπού.

Δέκα μήνες εν πλω και σε δράση

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2025 το αεροπλανοφόρο είχε μετακινηθεί αρχικά στην Καραϊβική για την υποστήριξη της επιχείρησης απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια δόθηκε εντολή να πλεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο με το πρώτο λιμάνι άφιξης να είναι η βάση της Σούδας στις 23 Φεβρουαρίου.

Στις 5 Μαρτίου το αεροπλανοφόρο, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό «Bainbridge», διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ, κατευθυνόμενο προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ήδη επιχειρούσαν αμερικανικά πολεμικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεχής παραμονή σε επιχειρησιακή δράση, εν πλω, για 10 ολόκληρους μήνες έχει ξεπεράσει κατά πολύ το σύνηθες όριο των έξι μηνών και έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες στα μέλη του πληρώματος.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο χρόνος παραμονής του «Gerald R. Ford» στη βάση της Σούδας, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι στην συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ.