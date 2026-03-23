Δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων στήριξης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την αντιμετώπιση των αυξήσεων στην ενέργεια, στα καύσιμα και στο κόστος μεταφορών, καθώς και τη στήριξη αγροτών και νοικοκυριών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση για την ενεργειακή κρίση, ωστόσο μέχρι να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, προχωρά και σε εθνικά μέτρα στήριξης.

Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων είναι η μείωση του κόστους καυσίμων. Η πρώτη παρέμβαση αφορά την επιδότηση του diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά ανά λίτρο, που μεταφράζεται σε μείωση της τελικής τιμής περίπου κατά 20 λεπτά ανά λίτρο με τον ΦΠΑ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν το diesel κίνησης βρίσκεται στα 2,025 ευρώ ανά λίτρο, μετά την επιδότηση η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Για έναν οδηγό που γεμίζει ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η μείωση αυτή σημαίνει περίπου 10 ευρώ λιγότερα σε κάθε γέμισμα.

Παράλληλα, θεσπίζεται Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις της βενζίνης. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί και σε συνδυασμό με την επιδότηση στο diesel δημιουργεί μια μεσοσταθμική στήριξη που φτάνει περίπου τα 36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου.

Με βάση τη μέση τιμή βενζίνης που σήμερα διαμορφώνεται περίπου στα 2,023 ευρώ ανά λίτρο, η στήριξη των 36 λεπτών μειώνει το πραγματικό κόστος καυσίμου περίπου στα 1,66 ευρώ ανά λίτρο. Για ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση περίπου 70 λίτρων τον μήνα, δηλαδή 140 λίτρων για ένα δίμηνο, το συνολικό κόστος καυσίμων χωρίς επιδότηση θα έφτανε περίπου τα 283 ευρώ. Με την επιδότηση, το κόστος μειώνεται περίπου στα 233 ευρώ, δηλαδή προκύπτει όφελος περίπου 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στα νησιά, όπου προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση, το όφελος εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 60 ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το τρίτο μέτρο αφορά τον αγροτικό τομέα, όπου προβλέπεται επιχορήγηση του 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των παραγωγών από τις αυξήσεις στο κόστος παραγωγής. Η αύξηση των τιμών λιπασμάτων και ενέργειας έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος για τον πρωτογενή τομέα και η παρέμβαση στοχεύει στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής και κατ’ επέκταση των τιμών τροφίμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τέταρτο μέτρο αφορά την ακτοπλοΐα, καθώς θεσπίζεται αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η οποία θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, παρά την αύξηση του κόστους καυσίμων που επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας των πλοίων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το κόστος των μέτρων θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από τη φορολόγηση των κερδών εταιρειών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, από την οποία εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστούν περίπου 100 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται, τα μέτρα θεωρούνται δημοσιονομικά στοχευμένα και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ διατηρούνται και εφεδρείες σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η διεθνής οικονομική κατάσταση.

Η κυβέρνηση αναμένεται να επανεξετάσει την κατάσταση μετά τον Μάιο, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας και τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση και οι αυξήσεις στα καύσιμα.