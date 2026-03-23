Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί.

Οι οδηγοί ταξί προχωρούν σήμερα σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Όπως υποστηρίζουν, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους και αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του ταξί ως βασικού μέσου δημόσιας μεταφοράς.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί έχει απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών, στην οδό Μάρνης. Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, όπου εξελίσσεται η συζήτηση για το επίμαχο νομοσχέδιο.

Η απεργία ξεκίνησε στις 05:00 το πρωί της Δευτέρας και θα διαρκέσει έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης, με κεντρικό σύνθημα την πλήρη αποχή των ταξί από την κυκλοφορία. Η Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ενότητας και της δυναμικής παρουσίας των επαγγελματιών, με συναδέλφους από διάφορες περιοχές της χώρας να μετακινούνται οργανωμένα προς την Αθήνα.

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής χαρακτηρίζει τις διατάξεις του νομοσχεδίου απαράδεκτες, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να δημιουργήσουν μελλοντικά αδικίες και στρεβλώσεις εις βάρος του κλάδου. Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας πως η συλλογική δράση αποτελεί βασικό εργαλείο για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των οδηγών ταξί.