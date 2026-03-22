Κατευθείαν από το Λουξεμβούργο η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Λουξεμβούργο, στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρεται να βρίσκεται η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να λάβει το οριστικό «ok» μετά από τυχόν παρατηρήσεις που θα υπάρξουν.

Το ερώτημα είναι πότε θα έρθει στην ελληνική Βουλή, καθώς δεν χρειάζεται το άρθρο 86 του Συντάγματος καθώς η δικογραφία αφορά άρση ασυλίας βουλευτών και όχι υπουργούς.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως είναι οριστικό: Λίγο μετά το Πάσχα, το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου.

Τουλάχιστον σε αυτούς που αγωνιούν αν είμαι μεταξύ εκείνων που θα ζητείται η άρση της ασυλίας δεν θα τους κάτσει το ...αρνί στο στόμα!

Β.Σκ.