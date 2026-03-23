Συνολικά 125 άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος της κολομβιανής Πολεμικής Αεροπορίας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 77 νοσηλεύονται τραυματισμένοι, μετά τη συντριβή του C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας, στο οποίο επέβαιναν 125 άτομα.

Το C-130 Hercules συνετρίβη στην περιοχή του Αμαζονίου, κατά τη μεταφορά στρατευμάτων. Στο αεροπλάνο βρίσκονταν 114 επιβάτες και 11μελές πλήρωμα, ανακοίνωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Φερνάντο Σίλβα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ αγνοείται η τύχη 43 ατόμων. «Μέχρι στιγμής, 77 άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματίες, ένας έχει πεθάνει και είναι αδιευκρίνιστη η κατάσταση άλλων 43. Τα αίτια της συντριβής του Hercules είναι ακόμα άγνωστα. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των νεαρών στρατιωτών μας», έγραψε στην ανάρτηση. Δύο στρατιωτικές πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι 71 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανέφερε σε ανάρτηση πως το C-130 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το λίγο μετά την απογείωση από το Πουέρτο Λεγκίθαμο.

Το τοπικό Μέσο BluRadio μετέδωσε εικόνες που δείχνουν τις φλόγες και τον πυκνό μαύρο καπνό που υψωνόταν από το σημείο της συντριβής.

Άλλο βίντεο φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος, λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

