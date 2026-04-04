Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή σε εστιατόριο στην πόλη Καπάο ντα Κανόα της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ στη νότια Βραζιλία, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι και δύο επιχειρηματίες που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρινίζεται στην ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί (τοπική ώρα) όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος Piper, που εκτελούσε πτήση προς την Ιμπιτίνγκα του Σάο Πάολο, συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κλειστό εστιατόριο της πόλης Καπάο ντα Κανόα.

{https://x.com/geotechwar/status/2040138409369587795}

{https://x.com/ruswar/status/2040148171683197023}

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radio Gaucha, το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος όταν συνετρίβη στο κτίριο.

Η στιγμή της συντριβής του Piper έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο που κοινοποίησαν κάτοικοι της περιοχής και μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο RBS TV καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη.

Αρκετά γειτονικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί στο έδαφος.

{https://x.com/tparon/status/2040142305286385791}