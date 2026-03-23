Την ώρα της απογείωσης συνετρίβη το αεροπλάνο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Κολομβίας.

Ένα C-130 συνετρίβη στην Κολομβία και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από τα τοπικά ΜΜΕ σε αυτό επέβαιναν 110 στρατιώτες.

Το Hercules C-130 συνετρίβη στο Πουέρτο Λεγκίθαμο, στα σύνορα της Κολομβίας με το Περού, την ώρα που απογειωνόταν, ενώ μετέφερε στρατιώτες, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσεθ. «Ο ακριβής αριθμός θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το τοπικό BluRadio μετέδωσε ότι στο μεταγωγικό αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως έχουν διασωθεί τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο.

Στα social media δημοσιεύθηκαν βίντεο που φέρεται να καταγράφουν το C-130 την ώρα που χάνει ύψος και τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Με ανάρτηση, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ευχήθηκε να μην υπάρχουν νεκροί από «αυτό το φριχτό ατύχημα που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί» και έκανε λόγο για γραφειοκρατικά εμπόδια που δεν του έχουν επιτρέψει να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. «Δεν θα καθυστερήσω άλλο, διακυβεύονται ζωές νέων ανθρώπων», τόνισε.

