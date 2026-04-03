Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ μετά την κατάρριψη του μαχητικού αεροσκάφους από το Ιράν.

Η κατάρριψη του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφος από το Ιράν δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του δήλωση μετά το περιστατικό.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να συζητήσεις λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μετά την κατάρριψη του F-15E. Όταν ρωτήθηκε εάν τα σημερινά γεγονότα θα επηρεάσουν τις όποιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, απάντησε αρνητικά.

«Όχι, καθόλου. Όχι, είναι πόλεμος. Είμαστε σε πόλεμο», ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το NBC News.

Η σημερινή είναι η πρώτη κατάρριψη αμερικανικού μαχητικούς αεροσκάφους από τις ιρανικές δυνάμεις, στις πέντε εβδομάδες του πολέμου. Ο ένας πιλότος διασώθηκε μετά την εκτίναξη, ενώ ο άλλος αγνοείται και διεξάγεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Το περιστατικό ανέδειξε τους κινδύνους που διατρέχουν τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη όταν πετούν πάνω από το Ιράν, παρά την επιμονή τόσο του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πως οι δυνάμεις ελέγχουν απόλυτα τους αιθέρες εκεί.

Στο μεταξύ, δεύτερο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη στον Περσικό Κόλπο και ο μοναδικός πιλότος του διασώθηκε. Πρόκειται για ένα A-10 Thunderbolt II, γνωστό και ως «Warthog», σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους NYT. Ο ιρανικός στρατός, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και μπήκε στο στόχαστρο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, ένα ελικόπτερο UH-60 Black Hawk της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του F-15E το οποίο καταρρίφθηκε, χτυπήθηκε από πυρά από το έδαφος, πάνω από το Ιράν. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια στο Ιράκ, ανέφεραν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

