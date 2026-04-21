Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς παιδιών που ακολουθούν θεραπείες Ειδικής Αγωγής - Τι ισχύει για τις εκθέσεις των ΚΕΔΑΣΥ.

Διευκρινίσεις δίνει το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη χρήση των αξιολογικών εκθέσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη διαδικασία έγκρισης θεραπειών ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ, έπειτα από αναφορές γονέων για διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου επιτροπές του ΕΟΠΥΥ ζητούν την προσκόμιση αξιολογικών εκθέσεων από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή ακόμη και παιδαγωγικών εκθέσεων από σχολικές μονάδες, με σκοπό τη συνταγογράφηση θεραπειών ή τη χορήγηση επιδομάτων ειδικής αγωγής.

Τι διευκρινίζει το Υπουργείο για τις εκθέσεις των ΚΕΔΑΣΥ

Το ΥΠΑΙΘΑ ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί γενική υποχρέωση που προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με τον ν. 4823/2021, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν ως βασικό σκοπό την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών και σχολικών μονάδων, καθώς και τη διαμόρφωση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι αξιολογήσεις αυτές σχετίζονται με την εκπαιδευτική ένταξη και υποστήριξη των μαθητών και όχι με διαδικασίες που αφορούν αποκλειστικά παροχές υγείας ή επιδόματα.

Τι ισχύει

στις περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί αξιολογική έκθεση, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι σχολικές μονάδες δεν προκύπτει από τον νόμο ότι υποχρεούνται να εκδίδουν αξιολογικές ή παιδαγωγικές εκθέσεις που να προορίζονται αποκλειστικά για τη συνταγογράφηση θεραπειών και την έκδοση επιδομάτων ειδικής αγωγής.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την αποσαφήνιση των διαδικασιών και την αποφυγή επιπλέον γραφειοκρατικής επιβάρυνσης για γονείς και εκπαιδευτικούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

