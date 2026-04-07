Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών.

Με στόχο την αναβάθμιση της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ξεκίνησαν οι εργασίες των ομάδων που συγκροτήθηκαν υπό την εποπτεία του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στόχος είναι η αποτίμηση του υφιστάμενου πλαισίου και ο πλήρης ανασχεδιασμός των καθηκοντολογίων και της λειτουργίας των δομών ειδικής αγωγής.

Οι ομάδες θα επεξεργαστούν βελτιώσεις για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, καθώς και για τις υποστηρικτικές δομές όπως τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Υ. Ειδική έμφαση δίνεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024–2030 και με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στο αγαθό της εκπαίδευσης. Οι επιτροπές θα λειτουργήσουν υπό την επίβλεψη του Αντιπροέδρου του ΙΕΠ, Κωνσταντίνου Λολίτσα, με τη συμβολή της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις μέσω ειδικών συνδέσμων που θα ανακοινωθούν σύντομα. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ουσιαστικά συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών και θα ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.