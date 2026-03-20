Πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού, το νέο εργαλείο για μαθητές από τη Γ’ Γυμνασίου.

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ για την καλλιτεχνική εκπαίδευση υπάρχει και διάταξη για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς πρόθεση είναι να ενισχυθεί ο ρόλος αυτού του μαθήματος για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας.

Ειδικότερα, με τα νέα δεδομένα ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός αναβαθμίζεται ουσιαστικά, με βασική αλλαγή την έγκαιρη έναρξη της υποστήριξης ήδη από τη Γ΄ Γυμνασίου. Μέχρι σήμερα, η σχετική διαδικασία ξεκινούσε κυρίως στην Α΄ Λυκείου, γεγονός που περιόριζε τη δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας των μαθητών πριν από κρίσιμες εκπαιδευτικές επιλογές.

Πλέον, το μάθημα μεταφέρεται σε κομβικό χρονικό σημείο, όταν οι μαθητές καλούνται να αποφασίσουν για τη μετάβασή τους στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑ.Λ.), δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο και καλύτερη καθοδήγηση. Παράλληλα, ενισχύεται η ποιότητα της συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς οι ατομικές συνεδρίες αυξάνονται από μία σε δύο για κάθε μαθητή. Έτσι, η διαδικασία δεν περιορίζεται σε μια απλή ενημέρωση, αλλά αποκτά πιο ουσιαστικό και εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Επιπλέον, εισάγεται ψηφιακή υποστήριξη μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr, που διευκολύνει την πρόσβαση μαθητών και οικογενειών σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Η υλοποίηση πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αξιοποιώντας το ήδη υπάρχον Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας.

Όπως τονίζει το υπουργείο οι αλλαγές στοχεύουν σε έναν πιο έγκαιρο, οργανωμένο και αποτελεσματικό επαγγελματικό προσανατολισμό, που βοηθά τους μαθητές Γυμνασίου να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες και συνειδητές αποφάσεις για το μέλλον τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός: Έμφαση στις δεξιότητες και τις κλίσεις των μαθητών

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη έχει σχεδιαστεί ένα οργανωμένο πρόγραμμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο θα ξεκινά από την Γ’ Γυμνασίου. Κεντρικό εργαλείο της προσπάθειας είναι μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα προσφέρει:

Αναλυτική παρουσίαση επαγγελμάτων

Δωρεάν αξιολόγηση δεξιοτήτων και κλίσεων με ερωτήσεις, για την αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ των μαθητών

Καταγραφή τριών βασικών στοιχείων: δεξιότητες, κλίσεις και επιθυμίες

Άμεση επικοινωνία με συμβούλους σταδιοδρομίας

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες που θα προσφέρει η πλατφόρμα θα είναι η δυνατότητα των μαθητών να επικοινωνούν είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως με πιστοποιημένους συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας, που θα είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό μητρώο. Αυτό διασφαλίζει ότι το δημόσιο σχολείο προσφέρει δωρεάν, αξιόπιστες και προσωποποιημένες υπηρεσίες προσανατολισμού. Όπως έχει τονίσει χαρακτηριστικά «Δεν θέλουμε ένα απλό εκπαιδευτικό σεμινάριο. Θέλουμε επαγγελματίες να μιλούν στα παιδιά: να ρωτήσει το παιδί τον δημοσιογράφο πώς είναι η ζωή του, ή έναν τεχνικό αν μπορεί να αντεπεξέλθει στη δουλειά. Να νιώθει το παιδί ότι μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του σε αυτόν τον ρόλο». «

Η ζήτηση για ενημέρωση σχετικά με το ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον είναι τεράστια. Οι σχετικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο παρουσιάζουν εντυπωσιακή επισκεψιμότητα. «Είναι φανερό ότι οι μαθητές και οι γονείς ανησυχούν και αναζητούν κατευθύνσεις: σε ποιο τομέα να στραφούν. Θα είναι κορεσμένος; Θα τους αποφέρει σταθερό εισόδημα και επαγγελματική εξέλιξη; Το Υπουργείο ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη με πρακτικά εργαλεία, συνεργασίες και ενεργή συμμετοχή του επαγγελματικού κόσμου στη σχολική πραγματικότητα» έχει τονίσει η κ. Ζαχαράκη.

