Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τρώμε ένα αυγό κάθε μέρα;

«Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα λάτρης του πρωινού. Δεν μου αρέσει να τρώω αμέσως μόλις ξυπνήσω και δεν είμαι φαν των παραδοσιακών πρωινών, όπως τα αυγά. Ήμουν επίσης vegan μέχρι πριν από ενάμιση χρόνο, όταν διαγνώστηκα με ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 – μια κατάσταση που με έκανε ασυνήθιστα κουρασμένη και με μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια μου.

Η προσπάθεια να καλύψω τη βιταμίνη με ενέσεις δεν ήταν για μένα, οπότε άρχισα να επανεξετάζω τη διατροφή μου, εντάσσοντας περιστασιακά αυγά, ψάρι και λίγο κρέας. Αν και πλέον τα απολαμβάνω, δεν τα τρώω καθημερινά. Όταν όμως ο συντάκτης μου πρότεινε να δοκιμάσω ένα αυγό κάθε μέρα για δύο εβδομάδες, είπα ναι – σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα ενδιαφέρον πείραμα», λέει η Lauri Wright, διευθύντρια προγραμμάτων διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα.

Σύμφωνα με στατιστικά, το 27% των Αμερικανών καταναλώνει αυγά καθημερινά, είτε μόνα τους είτε σε ομελέτα ή σάντουιτς. Κατά μέσο όρο, ο καθένας από εμάς τρώει πάνω από 280 αυγά τον χρόνο. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αυγά είναι εξαιρετικά θρεπτικά: «Παρά το μικρό τους μέγεθος, προσφέρουν ένα ισχυρό πακέτο θρεπτικών συστατικών», λέει η Lauri Wright, διευθύντρια προγραμμάτων διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα».

Η θρεπτική δύναμη ενός αυγού

Ένα αυγό περιέχει περίπου 71 θερμίδες, 5 γρ. λίπους και 6,24 γρ. πρωτεΐνης. Παράλληλα προσφέρει βιταμίνη Β12, βιταμίνη D, ασβέστιο και χολίνη, ενώ περιέχει αντιοξειδωτικά όπως λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, ωφέλιμα για την υγεία των ματιών.

Τα αυγά, για χρόνια, είχαν κακή φήμη λόγω της χοληστερόλης τους, όμως οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι δεν συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις στους περισσότερους υγιείς ενήλικες. Αντιθέτως, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη:

Πρωτεΐνη: Βοηθά στον κορεσμό και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Βιταμίνη D: Υποστηρίζει οστά, διάθεση και ψυχική υγεία.

Χολίνη: Σημαντική για τη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.

Βιταμίνη Β12: Βασική για παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και ενέργεια.

Η προσωπική μου εμπειρία

Ξεκίνησα τρώγοντας αυγομπουκιές γεμάτες με σπανάκι και λαχανικά – ένα βολικό, προμαγειρεμένο γεύμα. Συνδύασα τα αυγά με ψωμί ολικής ή βάφλες, νιώθοντας χορτάτη για ώρες. Άλλες μέρες, σαλάτες με αυγό ή ομελέτες με τοστ έγιναν το καθημερινό μου πρωινό ή σνακ.

Το αποτέλεσμα; Περισσότερη ενέργεια και λιγότερη ανάγκη για απογευματινό καφέ. Η πρωτεΐνη και τα υγιή λιπαρά των αυγών βοηθούν στον κορεσμό, ενώ οι βιταμίνες Β και η χολίνη φαίνεται να βελτιώνουν διάθεση, μνήμη και εγκεφαλική λειτουργία.

Είναι ασφαλές να τρώμε αυγά κάθε μέρα;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, ένα αυγό την ημέρα είναι απολύτως ασφαλές. Δύο αυγά μπορούν να συνιστώνται για ηλικιωμένους ή δραστήρια άτομα, ενώ η υπερβολική κατανάλωση (τέσσερα ή περισσότερα την ημέρα) μπορεί να μην είναι ιδανική για άτομα με διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη ή οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών.

Η ποικιλία παραμένει σημαντική: εκτός από αυγά, η διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει ψάρια, φασόλια και ξηρούς καρπούς. Ορισμένοι μπορεί να εμφανίσουν φούσκωμα ή δυσφορία – σημάδι πιθανής ευαισθησίας.