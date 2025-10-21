Tα βραστά αυγά διατηρούνται στο ψυγείο πολύ λιγότερες ημέρες από τα ωμά: Πώς θα είστε σίγουροι ότι δεν χάλασαν;

Τα αυγά αποτελούν μια από τις πιο θρεπτικές και δημοφιλείς τροφές στον κόσμο, αλλά η σωστή αποθήκευση είναι σημαντική για τη διατήρηση της φρεσκότητάς τους και την ασφάλεια της κατανάλωσης.

Στο ψυγείο, τα φρέσκα αυγά συνήθως διατηρούνται 3–5 εβδομάδες μετά την αγορά τους, χωρίς να χρειάζεται να τα πλύνετε πρώτα, καθώς το φυσικό τους επίχρισμα τα προστατεύει από μικρόβια. Εκτός ψυγείου, σε δροσερό και σκιερό μέρος, μπορούν να μείνουν περίπου 1–2 εβδομάδες, αλλά η ποιότητά τους μειώνεται πιο γρήγορα.

Προσοχή! Είναι καλό να τα κρατάμε μακριά από την πόρτα του ψυγείου και να τα βάζουμε κοντά στην «πλάτη» του, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αλλοίωσή τους.

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ τα βραστά αυγά εκτός ψυγείου για περισσότερες από δύο ώρες (ή ακόμη και μία) όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, δεν αποκλείεται να πολλαπλασιαστούν τα παθογόνα βακτήρια μέσα στο αυγό και να αρρωστήσουμε.

Αν δεν έχουμε αφαιρέσει τα τσόφλια, μπορούμε να κρατήσουμε ένα βραστό αυγό στο ψυγείο έως και μια εβδομάδα. Ωστόσο, ένα καθαρισμένο βραστό αυγό πρέπει να καταναλωθεί την ίδια μέρα που το ξεφλουδίσαμε.

Πώς θα καταλάβετε ότι ένα αυγό έχει χαλάσει

Αν θέλετε να ελέγξετε τα αυγά σας πριν τα σπάσετε, μπορείτε να κάνετε μια απλή δοκιμή με ένα ποτήρι κρύο νερό.

Γεμίστε ένα μεγάλο ποτήρι με κρύο νερό και μετά ρίξτε απαλά το αυγό μέσα.

Εάν το αυγό επιπλέει, αυτό είναι σημάδι ότι έχει χαλάσει και πρέπει να πεταχτεί.

Εάν βυθιστεί, αλλά παραμείνει όρθιο, είναι επίσης εντάξει, αλλά είναι πιο μπαγιάτικο και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύντομα.

Αν το αυγό βυθιστεί και γυρίσει στο πλάι, είναι ακόμα πολύ καλό για να το καταναλώσετε.

Μια έντονη μυρωδιά που μοιάζει με θείο είναι ένα σαφές σημάδι ότι το αυγό έχει χαλάσει, ενώ το ίδιο ισχύει και για ασυνήθιστους χρωματισμός, όπως μια ροζ, πράσινη ή ιριδίζουσα απόχρωση στο ασπράδι ή τον κρόκο του αυγού, που μπορεί να υποδηλώνει βακτηριακή μόλυνση.