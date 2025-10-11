Το αυγό, όταν καταναλώνεται με μέτρο, αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για την υγεία και τη σωστή διατροφή.

Το αυγό αποτελεί μια από τις πιο πλήρεις και θρεπτικές τροφές που μας προσφέρει η φύση.

Περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και καλά λιπαρά, γι’ αυτό και θεωρείται βασικό στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής. Συχνά όμως δημιουργείται το ερώτημα: είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε μόνο το ασπράδι ή ολόκληρο το αυγό;

Το ασπράδι περιέχει κυρίως πρωτεΐνη, νερό και ελάχιστες θερμίδες. Είναι ιδανικό για όσους επιδιώκουν αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης με χαμηλή θερμιδική αξία, όπως αθλητές ή άτομα που προσπαθούν να χάσουν βάρος. Δεν περιέχει καθόλου λίπος ή χοληστερόλη, γεγονός που το καθιστά ασφαλή επιλογή για όσους προσέχουν τα λιπίδιά τους. Ωστόσο, στο ασπράδι λείπουν οι περισσότερες βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στον κρόκο.

Από την άλλη πλευρά, ο κρόκος είναι το πιο θρεπτικό μέρος του αυγού. Περιέχει βιταμίνες A, D, E και K, καθώς και χολίνη, σίδηρο, ψευδάργυρο και αντιοξειδωτικά όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, που προστατεύουν την όραση. Αν και περιέχει χοληστερόλη, οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους η μέτρια κατανάλωση αυγών δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Συνεπώς, το ολόκληρο αυγό είναι πιο πλήρης και ωφέλιμη επιλογή, καθώς προσφέρει ένα ισορροπημένο σύνολο θρεπτικών συστατικών. Για όσους θέλουν να μειώσουν το λίπος ή τις θερμίδες, μια καλή λύση είναι να συνδυάζουν ένα ολόκληρο αυγό με δύο ασπράδια. Έτσι, απολαμβάνουν τα οφέλη του κρόκου, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την πρόσληψη πρωτεΐνης χωρίς υπερβολικές θερμίδες.

Άλλωστε, το αυγό, όταν καταναλώνεται με μέτρο, αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για την υγεία και τη σωστή διατροφή.

Πηγή prevention.com