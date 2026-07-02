«Όλα όσα διατυπώνονται από τη ΝΔ ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς στην ΕΛ.Α.Σ. μιλάμε για το μέλλον…», αναφέρει ο Μαρίνος Σκανδάμης.

«Οι δηλώσεις Κυρανάκη αποτελούν μνημείο πολιτικής κατασκευής των υπογείων της ΝΔ και ταυτόχρονα επαίσχυντη πολιτική τυμβωρυχία πάνω στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής σε τρομοκρατική επίθεση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Μαρίνος Σκανδάμης και συνεχίζει:

«Η τρομοκρατία αποτελεί εχθρό της δημοκρατίας και καταπολεμάται όχι μόνο με την αστυνομική δράση που πρέπει να κορυφωθεί ή μόνο με τη διεθνή συνεργασία. Ταυτόχρονα χρειάζεται διαρκής δημοκρατική εκπαίδευση και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του λαού και της κοινότητας και πάνω από όλα, υπεράσπιση του κράτους δικαίου και θωράκιση των θεσμών για την παραγωγή εμπιστοσύνης. Όλα όσα διατυπώνονται από τη ΝΔ ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς στην ΕΛ.Α.Σ. μιλάμε για το μέλλον…»

{https://www.facebook.com/marinos.skandamis.3/posts/pfbid0qm2Vn1f6KwLjZyBHhzjKySp2GjVYtGJysT6vW7vD5A5NtQCLMaxvALu6xhKgc5TCl}

Κυρανάκης: Ο Τσίπρας διαχρονικά δείχνει ανοχή στην τρομοκρατία

«Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες», είπε χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Mιλώντας στο Αction24 υπογράμμισε: «Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Σήμερα έχει συμβεί μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα είδε την μητέρα της να καίγεται ζωντανή, μετά τα γκαζάκια που έβαλαν οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα που θα το κουβαλάει για όλη της την ζωή».

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Και συνέχισε: «Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης η αριστερά ήταν απέναντι. Ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες με κοιτούσατε περίεργα.

Εγώ μια ΕΛΑΣ αναγνωρίζω, την Ελληνική Αστυνομία στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους της δολοφονίας. Αυτά τα περί ΕΛΑΣ, λαϊκού στρατού… Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες».