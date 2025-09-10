Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Έρχεται βιογραφική ταινία για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Έρχεται βιογραφική ταινία για τον Τζόρτζιο Αρμάνι Φωτογραφία: AP
Ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή στα 91 του χρόνια.

Ο Ιταλός παραγωγός των ταινιών «Ferrari» και «Lamborghini: The Man Behind the Legend», Αντρέα Ερβολίνο, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μια βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Το πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς ο ίδιος ήθελε να «αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και ένα ανεξίτηλο σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας».

Η ανακοίνωση του παραγωγού έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του θρύλου της μόδας γεγονός που, όπως δήλωσε, «έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη βαθιά αξία και σημασία που αντιπροσωπεύει το όνομα Aρμάνι για την Ιταλία και τον υπόλοιπο κόσμο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Entertainment

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο της ταινίας αναλαμβάνει ο Μπόμπι Μορέσκο, σεναριογράφος της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Crash». Ο Μορέσκο, ο οποίος έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Ερβολίνο, βρίσκεται ήδη στο τιμόνι μιας ακόμα μεγάλης παραγωγής του, της βιογραφικής ταινίας «Maserati: The Brothers». Πρωταγωνιστούν σπουδαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Αλ Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς, Άντι Γκαρσία, Μικέλε Μορόνε και Τζέσικα Άλμπα.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν η φιλόδοξη παραγωγή θα εστιάσει μόνο στην επαγγελματική πορεία του σχεδιαστή στις πασαρέλες και το κόκκινο χαλί ή αν θα συμπεριλάβει και την προσωπική του ζωή.

Σημειώνεται ότι ο Aρμάνι κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά διατηρούσε μια μακροχρόνια σχέση με τον συνεργάτη του, τον αρχιτέκτονα και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το 1985.

«Όλοι ξέρουμε το μπράντ, αλλά δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τον άνθρωπο Τζόρτζιο Αρμάνι: την ιστορία του, τις θυσίες, το όραμα που έκανε πραγματικότητα, ένα ιταλικό όνειρο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο» ανέφερε σε δήλωσή του ο διάσημος παραγωγός.

«Ως Ιταλός, νιώθω καθήκον να τιμήσω τον άνθρωπο που ανέβασε τόσο ψηλά το όνομα της χώρας μου. Όπως όταν ένας δημοσιογράφος, έρχεται σε επαφή με μια σπουδαία προσωπικότητα και κάνει ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα ή γράφει ένα αναλυτικό άρθρο, έτσι κι εγώ επιλέγω να αφιερώσω μια ταινία: ένα ολοκληρωμένο έργο κατάλληλο να αφηγηθεί την ιστορία του ανθρώπου πίσω από το είδωλο», συνέχισε ο Ερβολίνο, προσθέτοντας:

«Πιστεύω ότι αυτό το πρότζεκτ θα είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Ιταλούς και ένας φόρος τιμής που οι κληρονόμοι του Aρμάνι μπορούν να το λάβουν με σεβασμό και αγάπη».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

«Πολλά τα λεφτά Άρη» λένε Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον στο τρέιλερ του «The Rip»

«Πολλά τα λεφτά Άρη» λένε Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον στο τρέιλερ του «The Rip»

Entertainment
Η Άννα Γουίντουρ επιτέλους αποκαλύπτει τις σκέψεις της για το «Devil Wears Prada» - Τι λέει για τη Μέριλ Στριπ

Η Άννα Γουίντουρ επιτέλους αποκαλύπτει τις σκέψεις της για το «Devil Wears Prada» - Τι λέει για τη Μέριλ Στριπ

Entertainment
Aπό τον όγκο στη δίαιτα - Ο «The Rock» εξηγεί τον λόγο πίσω από τη δραματική απώλεια βάρους

Aπό τον όγκο στη δίαιτα - Ο «The Rock» εξηγεί τον λόγο πίσω από τη δραματική απώλεια βάρους

Entertainment
Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει για την πιο επικίνδυνη υπόθεση στο τρέιλερ του «Knives Out 3»

Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει για την πιο επικίνδυνη υπόθεση στο τρέιλερ του «Knives Out 3»

Entertainment

NETWORK

ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

healthstat.gr
Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr