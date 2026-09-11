Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, είπε ο πρωθυπουργός.

Στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων βρέθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που ευχήθηκε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αφού ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους.

«Με πολλή μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στα Άνω Λιόσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου". Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινίσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο, αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιάς σε σας, στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά.

»Τα είπε καλά ο κ. δήμαρχος. Να ακούτε τους δασκάλους και τις δασκάλες σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να 'στε καλά. Καλή χρονιά», είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

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