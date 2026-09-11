Η επίσκεψη του πρωθυπουργού και τα «μηνύματα» στην Άγκυρα.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο αποκτά εκ των πραγμάτων τεράστιο ενδιαφέρον.

Διότι πραγματοποιείται σε μία περίοδο όπου η ένταση με την Τουρκία έχει χτυπήσει ..κόκκινο.

Με τα τουρκικά μέσα να δείχνουν καθημερινά χάρτες με την απόσταση που χωρίζει το Καστελόριζο από την Τουρκία και να εξαπολύουν απειλές εναντίον της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση προφανώς και θέλει να εκπέμψει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης με αφορμή την επέτειο από την απελευθέρωση του ακριτικού νησιού. Ταυτόχρονα, όμως, δεν θέλει να περάσει το μήνυμα στην γείτονα ότι έχει σκοπό να ρίξει ..λάδι σε μία φωτιά που καίει.. .

Έτσι φαίνεται ότι έχει γίνει διεξοδική προσπάθεια να αντιληφθεί η Άγκυρα ότι η Ελλάδα παραμένει στο τερέν της ειρήνης.

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Εξ ου και από το Μαξίμου επιμένουν ότι η επίσκεψη είναι προγραμματισμένη εδώ και έναν μήνα και ότι στόχο έχει- μεταξύ άλλων- να περάσει το μήνυμα της κοινωνικής συνοχής σε αντιδιαστολή με την εποχή των μνημονίων την οποία εγκαινίασε ο Γ. Παπανδρέου από το ίδιο νησί το 2010.

Λ.Ι.