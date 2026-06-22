Τι ώρα και πού θα δείτε αναλυτικά τα σημερινά θέματα των Πανελληνίων 2026 σε «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελληνίων 2026 με το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», στο οποίο οι υποψήφιοι αξιολογούνται στο επίπεδο οργανοχρησίας και ερμηνευτικής τους ικανότητας. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε υποψήφιο κυμαίνεται από τέσσερα έως έξι λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων καλείται να παρουσιάσει το πρόγραμμα που έχει προετοιμάσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Το μάθημα περιλαμβάνει τρία βασικά μουσικά πεδία: Κλασική Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, Τζαζ και Δημοφιλή μουσική, καθώς και Λαϊκή – Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική. Οι υποψήφιοι επιλέγουν το μουσικό όργανο ή τη φωνή με την οποία θα εξεταστούν, ανάλογα με το είδος μουσικής που έχουν επιλέξει. Για κάθε όργανο ή φωνή έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ρεπερτόριο, το οποίο χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες έργων που καλύπτουν διαφορετικές ιστορικές και υφολογικές περιόδους. Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν ένα έργο από κάθε ομάδα, προετοιμάζοντας συνολικά τρία μουσικά έργα για την τελική τους εξέταση. Η αξιολόγηση εστιάζει τόσο στην τεχνική κατάρτιση όσο και στην ερμηνευτική προσέγγιση των έργων, με στόχο να αποτυπωθεί το συνολικό μουσικό επίπεδο και η καλλιτεχνική έκφραση κάθε υποψηφίου. Οι εξετάσεις αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών της χώρας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασης ήτοι το αργότερο μέχρι τις 08:00 καθώς στις 8:30 ξεκινά η εξεταστική διαδικασία.

Πανελλήνιες 2026: Πού θα δείτε τα σημερινά θέματα στη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία». Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ.

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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Οι ημερομηνίες ορόσημο μέχρι τις Βάσεις

Είμαστε αισίως στις τελευταίες ημέρες των εξετάσεων για τα Ειδικά Μαθήματα, με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να αναμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026, που αποτελούν το προτελευταίο στάδιο πριν από την δημοσίευση των Βάσεων 2026.

Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25-6-2026. Παράλληλα υπολείπεται η διόρθωση και βαθμολόγηση των Ειδικών Μαθημάτων, με τις σχετικές ανακοινώσεις να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο. Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι θα μπορούν, στις αρχές Ιουλίου, να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, με εκτιμήσεις να τοποθετούν την ανακοίνωση μεταξύ 28 και 30 Ιουλίου.

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Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών μέχρι τις Βάσεις 2026

23 Ιουνίου: Τελευταία ημέρα καταχώρισης κινητού τηλεφώνου στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι θα λάβουν αποτελέσματα μέσω SMS. Η είσοδος γίνεται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα προσωπικά στοιχεία (αρχικά επωνύμου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου). Μετά την καταχώριση, αποστέλλεται κωδικός OTP για την επιβεβαίωση της εγγραφής.

25 Ιουνίου: Ολοκλήρωση των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων, με τελευταίο μάθημα τα Ισπανικά και ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων για όλα τα μαθήματα γενικής εξέτασης και προσανατολισμού.

30 Ιουνίου: Καταληκτική ημερομηνία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από τα Λύκεια, απαραίτητου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού για ΣΑΕΚ.

Οι διαδικασίες για την υποβολή του μηχανογραφικού αναμένεται να συνεχιστούν έως τα μέσα Ιουλίου, ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας το προσεχές διάστημα.

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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Εδώ θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες την Πέμπτη 25 Ιουνίου

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Παιδείας η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δρομολογείται για την προσεχή Πέμπτη. Μόλις δοθεί το πράσινο φως για την ανάρτηση των βαθμολογιών και εκδοθεί η σχετική ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘΑ οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα https://results.it.minedu.gov.gr και να βλέπουν τις αναλυτικές τους βαθμολογικές επιδόσεις ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Η είσοδος στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων θα γίνεται αυστηρά με τον 8-ψήφιο κωδικό των υποψηφίων και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν καταχωρίσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα λάβουν αυτομάτως SMS με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες. Ενώ θα τηρηθεί και η παραδοσιακή ανάρτηση των βαθμολογιών στις σχολικές μονάδες με αναρτημένες καταστάσεις κωδικών και βαθμών χωρίς αναφορά στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων για λόγους προσωπικών δεδομένων. Η αναφορά στην βαθμολογία κάθε υποψηφίου στα σχολεία θα γίνεται βάσει του Οκταψήφιου Κωδικού του υποψηφίου με τον οποίο πήρε μέρος στις εξετάσεις. Με τη δημοσιοποίηση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι μπορούν να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους, ώστε να καταρτίσουν το Μηχανογραφικό τους. Να σημειωθεί πως οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα δημοσιευτούν σε δεύτερο χρόνο το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου.