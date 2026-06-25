Τέλος χρόνου για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 - Χιλιάδες υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μάθουν τις επιδόσεις τους στα μαθήματα μετά τις 13:00 το μεσημέρι, όλες οι πληροφορίες.

Ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, η διαδικασία εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026, με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται στο μάθημα των Ισπανικών. Πρόκειται για το τελευταίο ειδικό μάθημα του φετινού εξεταστικού κύκλου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00 το πρωί, ενώ η εξέταση ξεκινά στις 08:30. Με την ολοκλήρωση και της σημερινής εξέτασης, πέφτει οριστικά η αυλαία των Πανελληνίων 2026.

Πλέον το ενδιαφέρον των υποψηφίων στρέφεται αποκλειστικά στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία αναμένεται σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του ΥΠΑΙΘΑ μετά τις 13:00 σήμερα το μεσημέρι. Χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε αναμονή για να δουν τους βαθμούς τους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, που θα κρίνει την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πανελλήνιες 2026: Πού θα δείτε τα σημερινά θέματα στα Ισπανικά

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στα «Ισπανικά». Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ.

Πανελλήνιες 2026: Η λίστα με τα σημερινά εξεταστικά κέντρα στα Ισπανικά

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ, στο Ε.Κ. του Ζάννειου Προτύπου Γενικού Λυκείου Πειραιά (Κολοκοτρώνη 6, Πειραιάς, Τ.Κ.18531)

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Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ε.Κ. του 10ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Λαμπράκη 204, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54352).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Κανακάρη 58, Πάτρα, Τ.Κ. 26221).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα, Τ.Κ.41334).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης , Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).





Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν σήμερα οι βαθμολογίες - Η διαδικασία

Η αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 έχει ξεκινήσει καθώς μετά τις 13:00 το μεσημέρι θα σταλούν τα πρώτα SMS στα κινητά των υποψηφίων με τις βαθμολογίες τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και την πρακτική που ακολουθείται από το Υπουργείο Παιδείας για την διαδικασία πέραν της ανακοίνωσης των βαθμολογιών των Πανελληνίων θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα επίσημα στατιστικά των φετινών εξετάσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής, καθώς και την κατανομή των βαθμολογιών ανά επιστημονικό πεδίο και εξεταζόμενο μάθημα.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αποτίμηση της πανελλαδικής εξεταστικής διαδικασίας και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το συνολικό επίπεδο των υποψηφίων. Επί της ουσίας από αυτα τα στοιχεία οι εκπαιδευτικοί αναλυτές θα εξάγουν με ασφαλή τρόπο συμπεράσματα για το πώς διαμορφώθηκαν οι επιδόσεις σε κάθε μάθημα και σε ποια πεδία καταγράφηκαν υψηλότερες ή χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πότε θα βγουν οι βαθμοί για Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα - Τι ισχύει για τα Αγωνίσματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο ανακοίνωσης, οι βαθμολογίες που θα δοθούν δεν θα περιλαμβάνουν τις επιδόσεις των υποψηφίων στα Ειδικά Μαθήματα, τα Μουσικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα, καθώς η διαδικασία διόρθωσης και αξιολόγησης αυτών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.Οι υποψήφιοι λοιπόν που έδωσαν Ειδικά Μαθήματα και Αγωνίσματα θα πρέπει επομένως να γνωρίζουν ότι η εικόνα που θα λάβουν με τα αυριανά αποτελέσματα δεν θα είναι πλήρης, και θα χρειαστεί να περιμένουν το δεύτερο κύμα ανακοινώσεων για να έχουν συνολική εικόνα της τελικής τους επίδοσης και της βαθμολογίας τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα ώστε να προχωρήσουν και στην συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού τους.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τις βαθμολογίες τους

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις τρόπους για να πληροφορηθούν αναλυτικά για τις βαθμολογικές τους επιδόσεις.

Πρώτον, μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους για τις Πανελλήνιες. Δεύτερον, μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου μαζί με τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων. Τρίτον, μέσω των σχολικών μονάδων, όπου τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε ειδικούς πίνακες με χρήση του κωδικού υποψηφίου, χωρίς αναγραφή ονομάτων, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.