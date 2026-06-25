Τι ώρα θα ανακοινωθούν σήμερα τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 - 3 τρόποι να τα δείτε.

Με τα Ισπανικά ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ο κύκλος των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται η εξέταση στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα. Η διάρκεια της εξέτασης ήταν τρεις ώρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.

Η σημερινή εξέταση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελληνίων 2026, καθώς είχαν προηγηθεί τα Αγγλικά, το Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, τα Γερμανικά, η Μουσική Αντίληψη και Ερμηνεία, τα Γαλλικά και τα Ιταλικά.

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στα Ισπανικά

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και ταυτόχρονα θα δημοσιευθούν από το Dnews.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιταλικά Πανελλήνιες 2026: Πώς θα γίνει η εξέταση του σημερινού Ειδικού Μαθήματος

Το ειδικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα. Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται σε τρεις βασικές ενότητες: κατανόηση γραπτού λόγου, γλωσσική επίγνωση και παραγωγή γραπτού λόγου. Στο άρθρο αυτό, θα διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τη μορφή της εξέτασης, τα είδη των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται, καθώς και για τη βαθμολόγηση κάθε ενότητας.

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το κείμενο μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη ή ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία ή άλλα θέματα που κρίνονται πρόσφορα από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ).

Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

α) Οι τρεις - τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Κατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της ΚΕΕΜ.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις.

Ειδικότερα ελέγχονται:

α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».

β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».

γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά». Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ.

Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας. Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djeokpjp9ihd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σήμερα τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026: Πού θα δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες

Μετράμε πλέον επισήμως αντίστροφα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026, καθώς οι βαθμολογίες των υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μετά τις 13:00 σήμερα το μεσημέρι. Παράλληλα θα δημοσιοποιηθούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων. Παραδοσιακά τα στοιχεία αυτά θα αποτυπώνουν αναλυτικά ποσοστά συμμετοχής, καθώς και τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και ανά μάθημα.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πρώτη εικόνα χωρίς ειδικά μαθήματα

Σε πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους χωρίς να έχουν ενσωματωθεί οι επιδόσεις στα ειδικά και μουσικά μαθήματα, καθώς και στα αγωνίσματα, τα οποία βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία βαθμολόγησης.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις τρόπους ενημέρωσης για τις βαθμολογίες τους:

Μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι υποψήφιοι που έχουν καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνουν στην πλατφόρμα θα λάβουν μήνυμα SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 δηλαδή στα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με την ένδειξη του επιστημονικού τους πεδίου αν πρόκειται για υποψηφίους ΓΕΛ ή ανά τομέα/ ειδικότητα αν πρόκειται για υποψηφίους ΕΠΑΛ. Και σε δεύτερο χρόνο μέχρι αρχές Ιουλίου θα λάβουν το αντίστοιχο SMS με τις βαθμολογικές επιδόσεις σε όσα ειδικά μαθήματα συμμετείχαν όπως και τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε πρακτικές δοκιμασίες. Στην επόμενη φάση με ξεχωριστό μήνυμα θα ενημερωθούν για τη Σχολή επιτυχίας τους

Μέσω της επίσημης πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (αρχικά ονοματεπώνυμου και πατρώνυμου/μητρωνύμου).

Ενώ οι βαθμολογικές καταστάσεις των μαθημάτων θα αναρτηθούν στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ με τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου (χωρίς ονοματεπώνυμα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων)

Μηχανογραφικό Πανελληνίων 2026: Μέχρι 30 Ιουνίου η δημιουργία κωδικού ασφαλείας

Μέχρι και την Τρίτη 30/6 καλούνται όλοι οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, να απευθυνθούν στο λύκειό τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Επισημαίνεται, επίσης, ότι στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμα και εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση/δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή ΠΜΔ για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Υπενθυμίζεται, ότι το Μηχανογραφικό Δελτίο αφορά στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.