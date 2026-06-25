Στις 22:00 πραγματοποιείται η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίζονται απόψε (25/6) και τουλάχιστον 2,9 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Στην προηγούμενη κλήρωση, την Τρίτη (23/6) σημειώθηκε το 11ο διαδοχικό τζακ ποτ. Πέρα από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, τα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: