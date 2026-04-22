Η κορυφαίας απόδοσης φωτογραφική μηχανή της σειράς κάνει την εμφάνισή της με έναν πρωτοποριακό τηλεφακό 50 MP, με οπτικό ζουμ 10x και διπλή κάμερα Hasselblad 200 MP.

Η OPPO, κορυφαία μάρκα smartphones παγκοσμίως, παρουσίασε σήμερα το νέο flagship κινητό της με εξαιρετικές δυνατότητες κάμερας: το Find X9 Ultra. Σχεδιασμένο για να γίνει η επόμενη φωτογραφική σας μηχανή, το Find X9 Ultra συνδυάζει αρμονικά υψηλής ποιότητας λογισμικό, διαθέτοντας παράλληλα τον πρώτο παγκοσμίως τηλεφακό 50 MP με οπτικό ζουμ 10x, διπλό αισθητήρα 200 MP, δυνατότητες βιντεοσκόπησης επαγγελματικού επιπέδου και ένα μοναδικό σχεδιασμό εμπνευσμένο από την Hasselblad.

«Το Find X9 Ultra αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία στην ιστορία της OPPO στην κατηγορία της φωτογραφίας», δήλωσε ο Pete Lau, Ανώτερος Αντιπρόεδρος (SVP) και Επικεφαλής Προϊόντων της OPPO. «Συνδυάζοντας πρωτοποριακά οπτικά συστήματα, προηγμένη φωτογραφική τεχνολογία και ισχυρά δημιουργικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Hasselblad, δημιουργήσαμε μια επαγγελματική συσκευή που επαναπροσδιορίζει ολόκληρη την κατηγορία.»

Ένα σύστημα κάμερας σχεδιασμένο να αναδιαμορφώσει τα δεδομένα στη φωτογραφία κινητού

Το Find X9 Ultra παρουσιάζει το σύστημα φωτογραφικών μηχανών Hasselblad Master νέας γενιάς. Πέντε ειδικά σχεδιασμένες πίσω κάμερες συνεργάζονται για να προσφέρουν εξαιρετικό αποτέλεσμα σε όλο το εύρος εστίασης, οπτική ευκρίνεια και απόδοση χρωμάτων.

Η ενσωμάτωση ζουμ μεγάλης εμβέλειας στα smartphone αποτελεί εδώ και καιρό τεχνική πρόκληση λόγω του περιορισμού χώρου. Το Find X9 Ultra επιτυγχάνει μια σημαντική καινοτομία με την παρουσίαση του τηλεφακού Hasselblad 50MP με οπτικό ζουμ 10x Ultra-Sensing, καθώς επίσης και ψηφιακό ζουμ 20x, πρωτοποριακό για τον κλάδο. Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται η πρωτοποριακή δομή περισκοπίου με πενταπλό πρίσμα ανάκλασης, η οποία αναδιπλώνει τη διαδρομή του φωτός πέντε φορές, επιτρέποντας την ενσωμάτωση φακού 10x, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το μήκος της μονάδας κατά 30%. Σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική Pristine Optical Path, η οποία εξαλείφει το 99,999% του διάχυτου φωτός, και την οπτική σταθεροποίηση Sensor Shift, οι εικόνες παραμένουν άψογα ευκρινείς ακόμη και σε μεγάλες εστιακές αποστάσεις.

Συνδυάζοντας έναν ειδικά σχεδιασμένο αισθητήρα JNL 50 MP με το ταχύτερο διάφραγμα f/3.5 της κατηγορίας, το Find X9 Ultra ενσωματώνει ουσιαστικά σε ένα smartphone τη δύναμη του Find X9 Pro με τηλεμετατροπέα. Από τη λήψη των συναισθημάτων ενός καλλιτέχνη στο βάθος ενός σταδίου έως τη φωτογράφιση της άγριας φύσης, χωρίς να ενοχλείς τα ζώα, ο τηλεφακός 50 MP με 10x ζουμ ξεχωρίζει σε κάθε περίπτωση.

Παράλληλα με αυτό το τηλεφακό 10x, υπάρχουν δύο κάμερες Hasselblad 200MP. Η κύρια κάμερα Hasselblad 200MP Ultra-Sensing διαθέτει τον νέο αισθητήρα Sony LYTIA 901 διαστάσεων 1/1,12 ιντσών. Με γρήγορο διάφραγμα f/1,5, συναγωνίζεται την κύρια κάμερα 1 ίντσας της προηγούμενης γενιάς όσον αφορά τη λήψη φωτός. Συμπληρώνοντας την, ο τηλεφακός Hasselblad 200MP 3x Ultra-Sensing διαθέτει έναν πολύ μεγάλο αισθητήρα 1/1,28 ιντσών, τον μεγαλύτερο στην κατηγορία του. Ένα ειδικά σχεδιασμένο πρίσμα Hyper Light και διάφραγμα f/2,2 μεγιστοποιούν την πρόσληψη φωτός για ανώτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ η ελάχιστη απόσταση εστίασης 15cm της επιτρέπει να λειτουργεί και ως εντυπωσιακός μακροφακός.

Το οπτικό σύστημα συμπληρώνεται από μια υπερευρυγώνια κάμερα 50 MP που συλλέγει 56% περισσότερο φως για την αποτύπωση απέραντων τοπίων, καθώς και από μια κάμερα True Color νέας γενιάς. Αυτός ο πολυφασματικός αισθητήρας μετρά με ακρίβεια τα δεδομένα ισορροπίας λευκού για πιο φυσική απόδοση χρωμάτων. Λειτουργεί απρόσκοπτα σε φωτογραφίες, κινούμενες φωτογραφίες, αλλά και κατά την εγγραφή βίντεο, εξασφαλίζοντας ότι, ανεξάρτητα από τον τρόπο λήψης, τα χρώματα παραμένουν απόλυτα πιστά στην πραγματικότητα.

Συνδυάζοντας αυτές τις κάμερες υψηλής ανάλυσης με οπτικής ποιότητας περικοπή, το Find X9 Ultra προσφέρει καδράρισμα υψηλής ποιότητας που εκτείνεται από 14mm έως και 460mm, φέρνοντας ένα ολοκληρωμένο δημιουργικό φωτογραφικό εργαλείο κυριολεκτικά στην τσέπη σας.

