Καμία δουλειά δεν αξίζει τη θυσία της σωματικής ή ψυχικής υγείας.

Μια έντονη στιγμή σε έναν χώρο εργασίας άφησε τους πάντες άφωνους, όταν ένας εργαζόμενος επέλεξε να αποχωρήσει, βάζοντας την προσωπική του υγεία πάνω από τις απαιτήσεις της δουλειάς. Το περιστατικό, που μοιράστηκε ο σύμβουλος καριέρας Σάιμον Ινγκάρι, έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο λόγω της ωμής ειλικρίνειας του εργαζομένου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο εργαζόμενος υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του. Ο διευθυντής, αιφνιδιασμένος, απάντησε ότι η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη, καθώς η ομάδα βρισκόταν στη μέση ενός έργου κρίσιμου πελάτη.

Παρά το ότι αναγνώρισε την κατάσταση, ο εργαζόμενος παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του, εξηγώντας ότι η εξάντλησή του είχε φτάσει σε αφόρητο σημείο.

Σε μια προσπάθεια να καθυστερήσει την αποχώρηση, ο διευθυντής ζήτησε περισσότερο χρόνο, προτείνοντας να παραμείνει ο εργαζόμενος μέχρι να βρεθεί κατάλληλος αντικαταστάτης. Ωστόσο, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη και αμετάκλητη. Το άτομο αρνήθηκε να παρατείνει την παραμονή του, δείχνοντας ότι είχε πάρει την απόφασή του έπειτα από σκέψη.

Στη συνέχεια, ο διευθυντής τόνισε τη σημασία του εργαζομένου για την ομάδα, προειδοποιώντας ότι η αιφνίδια αποχώρησή του μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το τρέχον έργο. Ο εργαζόμενος επισήμανε ότι οι τρέχουσες συνθήκες εργασίας ήδη του είχαν προκαλέσει προσωπική βλάβη και δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τον ίδιο να παρατείνει την παραμονή του εκεί.

Καθώς η συζήτηση συνεχιζόταν, ο διευθυντής τον προέτρεψε να σκεφτεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Αυτό οδήγησε σε μια καθοριστική απάντηση: ο εργαζόμενος του είπε ότι η αίσθηση ευθύνης περιλαμβάνει επίσης τη φροντίδα της υγείας του, όχι μόνο εργασιακές απαιτήσεις.

Κάνοντας μια τελευταία προσπάθεια, ο διευθυντής προσέφερε μείωση του φόρτου εργασίας, ελπίζοντας να τον μεταπείσει. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε...

Ο εργαζόμενος εξήγησε ότι, ενώ η εταιρεία θα μπορούσε να προσλάβει γρήγορα κάποιον νέο εργαζόμενο, εάν χρειαζόταν, η ζημιά που προκαλείται από την παραμέληση της υγείας μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη. Αυτό το σχόλιο άλλαξε αμέσως την ατμόσφαιρα στο γραφείο, και όλοι έμειναν άφωνοι.

Μια έντονη υπενθύμιση ότι καμία δουλειά δεν αξίζει τη θυσία της σωματικής ή ψυχικής υγείας και πως η αναγνώριση των προσωπικών ορίων δεν είναι αδυναμία, αλλά αναγκαιότητα.

Με πληροφορίες από economictimes.com