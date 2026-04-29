Την άμεση ανάληψη πολιτικών ευθυνών και την παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας των αρμόδιων υπουργείων ζητά ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, μετά το πρωτοφανές περιστατικό ένοπλης βίας που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Το γεγονός ότι ένας 89χρονος άνδρας κατάφερε να κινηθεί οπλισμένος και να ανοίξει πυρ σε δύο διαφορετικά σημεία - στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών - τραυματίζοντας συνολικά πέντε πολίτες, συνιστά κατάρρευση κάθε έννοιας πρόληψης, ασφάλειας και κρατικής επάρκειας.

Η εικόνα αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως «μεμονωμένο περιστατικό». Αντιθέτως, αποκαλύπτει με τον πιο ωμό τρόπο την αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τους πολίτες ακόμη και στους πιο κεντρικούς και ευαίσθητους δημόσιους χώρους.

Ο κ. Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και στους δημοσιογράφους κ. Μάνο Νιφλή και κ. Γιάννη Κολοκυθά επισήμανε πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης οφείλει να λογοδοτήσει άμεσα. Η ΝΙΚΗ ζητά την παραίτηση του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του κ. Γιώργου Φλωρίδη.

Η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όταν το κράτος αποτυγχάνει να εγγυηθεί τα στοιχειώδη, οι πολιτικές ευθύνες δεν μπορεί να είναι θεωρητικές, είναι άμεσες και επιβεβλημένες.