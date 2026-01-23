Ο παιδίατρος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κώστας Νταλούκας εξηγεί στο Dnews γιατί η γρίπη φέτος είναι σε μεγάλη έξαρση από νωρίς.

Σοβαρή έξαρση της γρίπης παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στα παιδιά, με δεκάδες μικρούς ασθενείς να νοσηλεύονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), καθημερινά πάνω από 250 παιδιά προσέρχονται με συμπτώματα γρίπης, ενώ περισσότερα από 50 χρειάζονται εισαγωγή για νοσηλεία, συχνά με υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση και αναπνευστική δυσχέρεια. Η αλυσίδα των κρουσμάτων δεν ανακόπτεται εύκολα με τους κρίκους της να ενισχύονται και να αυξάνονται μέσα στα σχολεία ή στους χώρους όπου πραγματοποιούνται άλλες δραστηριότητες των παιδιών και φυσικά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον τους.

Μιλώντας στο Dnews ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας τόνισε ότι η έξαρση των νοσηλειών που καταγράφονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία και ταυτόχρονα και των κρουσμάτων σε βρέφη και παιδιά είναι απότοκο του μη αντιγριπικού εμβολιασμού. Οι γονείς φέτος όπως δείχνουν τα δεδομένα έχουν γυρίσει την πλάτη στο αντιγριπικό εμβόλιο με συνέπεια να μην είναι προστατευμένα τα παιδιά και να μην έχουν αναπτυχθεί αντισώματα. «Φοβάμαι πως αυτό που βλέπουμε είναι μόνο η αρχή. Η δύσκολη περίοδος είναι μπροστά μας. Το αποκορύφωμα της γρίπης δεν έχει έρθει ακόμα και δεδομένου ότι κάθε χρόνο υποχωρεί στα τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη έχουμε περιθώριο εμβολιασμού των παιδιών γιατί μέχρι σήμερα τα ποσοστά που έχουν καταγραφεί είναι χαμηλά. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι αντίστοιχες νοσηλείες στα παιδιά είναι κατά βάση από ανεμβολίαστα για τη γρίπη παιδιά. Για αυτό κρίνεται σημαντικό ακόμη και τώρα οι γονείς να αλλάξουν γνώμη και να εμβολιάσουν τα παιδιά τους έναντι της γρίπης»

Παράλληλα φέτος υπάρχει για πρώτη φορά και το ενδορρινικό εμβόλιο για την γρίπη που γίνεται για παιδιά άνω των 2 ετών με εξαίρεση τα παιδιά που έχουν νοσήματα που σχετίζονται με το αναπνευστικό όπως για παράδειγμα το άσθμα. Να σημειωθεί ότι χορηγείται και αυτό δωρεάν και αφορά παιδιά από 2 έως 5 ετών αλλά μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε θεωρείται μια σημαντική εναλλακτική για όσα μικρά παιδιά φοβούνται τα εμβόλια και τις βελόνες.

Κρίσιμο ορόσημο η φετινή Τσικνοπέμπτη

Στο επίκεντρο της προσοχής των ειδικών βρίσκεται η φετινή Τσικνοπέμπτη, καθώς θεωρείται καθοριστικό χρονικό σημείο για την εξέλιξη των κρουσμάτων. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, τα οικογενειακά και φιλικά τραπέζια, αλλά και οι μαζικές συναθροίσεις που παραδοσιακά συνοδεύουν το έθιμο, αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την επιδημιολογική εικόνα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η εβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου αποτελεί κομβικό διάστημα, καθώς η αυξημένη κοινωνική κινητικότητα και οι στενές επαφές δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη μετάδοση ιώσεων και λοιμώξεων. Το βλέμμα στρέφεται στα δεδομένα που θα προκύψουν αμέσως μετά, προκειμένου να αποτυπωθεί ο πραγματικός αντίκτυπος των αποκριάτικων συναθροίσεων στη δημόσια υγεία. Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για μέτρο και υπευθυνότητα, ώστε το εορταστικό αποκριάτικο κλίμα να μη μετατραπεί σε παράγοντα επιβάρυνσης των ήδη πιεσμένων δομών υγείας. Για αυτό και κρίνεται απαραίτητο να προχωρήσουν σε εμβολιασμό όσοι ακόμη δεν το έχουν κάνει.

Πως μεταδίδεται η γρίπη τύπου Α;

Η μετάδοσή της γίνεται όταν αέρια σωματίδια από εκκρίσεις (βήχας ή φτέρνισμα, ομιλία) απελευθερώνονται στον αέρα και εισέρχονται στο βλεννογόνο του άλλου ατόμου. Επίσης, η μετάδοση είναι εξαιρετικά πιθανή από την επαφή με επιφάνειες ή αντικείμενα που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια επαφή με το πρόσωπο, από όπου ο ιός μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό μέσω των βλεννογόνων. Ένα άτομο που νόσησε θεωρείται μεταδοτικό από τη στιγμή που μολύνεται και μπορεί να συνεχίσει να είναι αρκετές μέρες μετά την ύφεση των συμπτωμάτων. Μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την γρίπη τύπου Α με τους εξής τρόπους:

ξαφνική έναρξη των συμπτωμάτων

πυρετός πάνω από 38,2 βαθμούς Κελσίου

Γρίπη στα παιδιά: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες όσον αφορά τη γρίπη που εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε παιδί, αλλά τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πυρετό, συχνά με ρίγος

Μυϊκό πόνο και αρθραλγίες

Πονοκέφαλο και πονόλαιμο

Μπούκωμα και καταρροή

Μη παραγωγικό βήχα

Ναυτία, έμετο ή διάρροια

Κόπωση και γενική αδυναμία

Το παιδί μπορεί να μην εμφανίσει όλα τα συμπτώματα της γρίπης αλλά να έχει οποιονδήποτε συνδυασμό συμπτωμάτων με πυρετό, όπως πυρετό και βήχα ή πυρετό και πόνους στο σώμα.

Τα συμπτώματα «καμπανάκι» που πρέπει να κινητοποιήσουν

«Ο πολύ υψηλός πυρετός που δεν κατεβαίνει και «κρατάει» επίμονα μέσα στην ημέρα, η κυάνωση (μελάνιασμα στα χείλη), η δύσπνοια, η ταχύπνοια, γογγυσμός αν είναι μικρά παιδιά, λήθαργος, βύθιση, εμετοί είναι συμπτώματα που «δείχνουν» ότι η νόσηση είναι σοβαρή και το παιδί πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να το δουν οι γιατροί σε συνεννόηση πάντα των γονιών με τον παιδίατρο. Όταν ένα παιδί είναι σε λήθαργο ή όταν κάνει πολλούς και συνεχόμενους εμετούς ή όταν «ψήνεται» στον πυρετό και δεν υποχωρεί το σύμπτωμα, μελανιάζουν τα χείλη, έχει γρήγορη αναπνοή ή όταν το παιδί δεν έχει καλή διάθεση όταν «πέσει» ο πυρετός και γενικά είναι νωχελικό είναι συμπτώματα που δείχνουν ότι η νόσηση χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση.» είναι συμπτώματα που χρήζουν προσοχής από τους γονείς εξηγεί ο παιδίατρος.

Η ένταση των συμπτωμάτων στα παιδιά σχετίζεται με τον τρόπο που αντιδρά ο ανώριμος ακόμη οργανισμός τους απέναντι στον ιό. Η ισχυρή ανοσολογική απάντηση προκαλεί πιο εμφανή κακουχία, κάτι που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η νόσος εξελίσσεται αρνητικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά τις πρώτες δύσκολες ημέρες, η κλινική εικόνα αρχίζει σταδιακά να βελτιώνεται. Όταν όμως το παιδί δεν επανακάμπτει με το πέρασμα των ημερών ή η αδυναμία είναι ιδιαιτέρως έντονη σε βαθμό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικές δραστηριότητες τότε ο γονιός πρέπει να μιλήσει άμεσα με τον γιατρό για περαιτέρω εκτίμηση. Ανησυχητική είναι και η εμφάνιση νέων συμπτωμάτων που δεν υπήρχαν στην αρχή ή η κλινική εικόνα φαίνεται να επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται. Τέτοια σημάδια είναι κρίσιμα και πρέπει να αναζητηθεί άμεσα παιδιατρική συμβουλή και το παιδί να πάει σε νοσοκομείο για να εκτιμηθεί από τους γιατρούς η συνολική ιατρική του κατάσταση.

Γονείς, εμβολιάστε τα παιδιά ακόμα και τώρα

Ο παιδίατρος κ. Νταλούκας σημειώνει στο Dnews ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει η πιο αποτελεσματική προστασία και οι γονείς που δεν εμβολίασαν τα παιδιά τους προλαβαίνουν να το κάνουν ακόμα και τώρα . Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για παιδιά με άσθμα, χρόνια πνευμονοπάθεια, καρδιακή νόσο, ανοσοκαταστολή, καθώς και για όσα ζουν σε στενή επαφή με βρέφη ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Το εμβόλιο με τα αντισώματά του που θέλουν σχεδόν 15 μέρες να αποκτηθούν μετά τον εμβολιασμό θα βοηθήσει το παιδί αν και εφόσον νοσήσει να μην έχει «βαριά» συμπτώματα, να αποφύγει τη νοσηλεία, να μην ταλαιπωρηθεί από υψηλό πυρετό με άμεση συνέπεια να αναρρώσει γρηγορότερα ώστε να επιστρέψει στα σχολικά του καθήκοντα και τις εξωσχολικές δραστηριότητες.

Η γρίπη δεν είναι άμοιρη σοβαρών επιπλοκών. Μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρή αναπνευστική επιπλοκή, πνευμονία ή να επιδεινώσει υποκείμενα νοσήματα, να «χτυπήσει» το αυτί προκαλώντας ωτίτιδα ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ιογενή μηνιγγίτιδα. Ο έγκαιρος εμβολιασμός και η προσεκτική παρακολούθηση των συμπτωμάτων είναι το πιο ασφαλές «όπλο» για γονείς και παιδιά.

Σημείο «κλειδί» και ο χρόνος ανάρρωσης

Σύμφωνα με τον κ. Νταλούκα είναι σημαντικό τα παιδιά να αναρρώσουν πλήρως μέχρι να έρθει η ώρα να επιστρέψουν στα θρανία και τα σχολεία τους. Ο χρόνος μάλιστα ανάρρωσης είναι ιδιαιτέρως κρίσιμος για τα μικρά παιδιά καθώς μια πρόωρη επιστροφή στον παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά κρουσμάτων ενώ και το ίδιο το παιδί που δεν έχει επανέλθει πλήρως έχει αδύναμο ανοσοποιητικό και είναι ιδιαιτέρως ευάλωτο σε μια νέα λοίμωξη ή ίωση. Κρίνεται σκόπιμο τονίζει ο κ. Νταλούκας να περάσουν τουλάχιστον 2 μέρες (δύο 24ωρα άνευ πυρετού και χωρίς καταρροϊκά συμπτώματα και χωρίς ισχυρό βήχα) από την υποχώρηση των συμπτωμάτων ώστε το παιδί να γυρίσει στην τάξη του.

Η «παγίδα» του πυρετού

Μάλιστα η υποχώρηση του πυρετού θα πρέπει να παρακολουθηθεί πριν το παιδί κριθεί έτοιμο από το γονιό για να επιστρέψει στο σχολείο. Όπως τονίζει ο κ. Νταλούκας η γρίπη συχνά εμφανίζεται και με υψηλό πυρετό που κρατά δυο μέρες, μετά υποχωρεί, ο γονιός εφησυχάζει και εκ νέου ο πυρετός επανεμφανίζεται ταλαιπωρώντας το παιδί οπότε χρειάζεται πλήρης καταγραφή και παρακολούθηση των συμπτωμάτων ώστε να βεβαιωθούμε ότι το παιδί έχει αναρρώσει. Είναι σημαντικό να προσέχουμε όλα τα συμπτώματα και ο γονιός να είναι σε επαφή με τον παιδίατρο.

Tι ισχύει για τη χορήγηση Tamiflu στα παιδιά

Κλείνοντας ο κ. Νταλούκας ερωτηθείς για το αντιικό φάρμακο Tamiflu τόνισε ότι δεν είναι αντιβιοτικό και δεν δρα σε βακτήρια, αλλά στοχεύει αποκλειστικά τον ιό της γρίπης τύπου A και B και σε καμία περίπτωση δεν δεν αντικαθιστά τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Ουσιαστικά είναι ένα φάρμακο που περιορίζει τη διάδοση της λοίμωξης, μειώνει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων όπως πυρετός, μυαλγίες και εξάντληση και μικραίνει τη διάρκεια της νόσου κατά 1–2 ημέρες όταν ξεκινά εγκαίρως. Για αυτό και όπως επισημαίνεται η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη όταν η αγωγή ξεκινήσει μέσα στις πρώτες 48 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μετά το χρονικό αυτό σημείο, το όφελος μειώνεται. Το φάρμακο δεν καταστρέφει τον ιό, αλλά αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του, δίνοντας χρόνο στο ανοσοποιητικό σύστημα να ανταποκριθεί.

Η σωστή ενημέρωση και η ψύχραιμη στάση αποτελούν βασικά «εργαλεία» στη διαχείριση της γρίπης. Με παρακολούθηση, φροντίδα και καθοδήγηση από τον παιδίατρο, τα περισσότερα παιδιά ξεπερνούν τη νόσο χωρίς επιπλοκές και επιστρέφουν σταδιακά στη φυσιολογική τους καθημερινότητα.