Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή κλινικά δεδομένα, πρόκειται για ένα καινοτόμο εύρημα που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Το φάρμακο για την υπέρταση, η ριλμενιδίνη, έχει βρεθεί ότι επιβραδύνει τη γήρανση στα σκουλήκια.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που, αν ισχύσει και για τους ανθρώπους, θα μπορούσε μια μέρα να βοηθήσει να ζήσουν περισσότερο και να παραμείνουν υγιείς στα γηρατειά.

Η ριλμενιδίνη είναι ένα αντιυπερτασικό φάρμακο που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών των υποδοχέων ιμιδαζολίνης (I1) και δρα κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μειώνοντας τη συμπαθητική δραστηριότητα και, κατά συνέπεια, την αρτηριακή πίεση. Σε αντίθεση με ορισμένα παλαιότερα αντιυπερτασικά, η ριλμενιδίνη θεωρείται γενικά καλά ανεκτή, με σχετικά ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα τελευταία χρόνια, η ριλμενιδίνη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας λόγω της πιθανής της σχέσης με την αύξηση της διάρκειας ζωής. Η προσοχή αυτή προήλθε κυρίως από πειραματικές μελέτες σε οργανισμούς-μοντέλα, όπως το Caenorhabditis elegans (ένα μικροσκοπικό νηματώδες σκουλήκι που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιολογία της γήρανσης). Σε αυτά τα μοντέλα, η ριλμενιδίνη φάνηκε να ενεργοποιεί μηχανισμούς παρόμοιους με εκείνους του θερμιδικού περιορισμού, μιας παρέμβασης που είναι γνωστό ότι παρατείνει τη διάρκεια ζωής σε διάφορα είδη.

Συγκεκριμένα, η ριλμενιδίνη φαίνεται να επηρεάζει κυτταρικά μονοπάτια που σχετίζονται με τη διαδικασία με την οποία τα κύτταρα «καθαρίζουν» κατεστραμμένα ή περιττά συστατικά. Η ενίσχυση της διαδικασίας αυτής θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της κυτταρικής υγείας και την επιβράδυνση της γήρανσης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή κλινικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η ριλμενιδίνη αυξάνει τη διάρκεια ζωής στους ανθρώπους. Τα υπάρχοντα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και προέρχονται κυρίως από εργαστηριακές μελέτες. Παρόλα αυτά, η μακρόχρονη κλινική χρήση της ριλμενιδίνης και το γνωστό προφίλ ασφάλειάς της την καθιστούν ενδιαφέρον υποψήφιο για μελλοντική έρευνα στον τομέα της υγιούς γήρανσης.

