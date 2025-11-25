Eιδικοί αναλύουν τον νο.1 μύθο που θέλει τις γυναίκες να «συγχρονίζουν» την περίοδό τους όταν βρίσκονται σε στενή επαφή για αρκετό διάστημα.

Η φήμη θέλει τις γυναίκες, όταν βρίσκονται σε στενή επαφή για αρκετό διάστημα, να συγχρονίζουν τους εμμηνοροϊκούς τους κύκλους.

«Έχω ακούσει αρκετές φίλες μου μέσα στα χρόνια να ισχυρίζονται ότι τις "κόλλησα" με την περίοδό μου», λέει η Δρ Rachel Jensen, από το American College of Obstetricians and Gynecologists. «Θυμάμαι να το ακούω από μέλη της οικογένειας όταν ήμουν μικρότερη».

Η Jensen λέει ότι κατανοεί γιατί αυτή η πεποίθηση είναι τόσο δημοφιλής: «Η ιδέα ότι τα σώματά μας συγχρονίζονται με εκείνους που είμαστε κοντά ενισχύει τη σύνδεση και λειτουργεί παρηγορητικά».

Αλλά το σώμα δεν λειτουργεί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο.

Μπορούμε πραγματικά να συγχρονίσουμε τις περιόδους μας;

Όχι.

Η ιδέα ξεκίνησε να γίνεται δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν η Δρ Martha McClintock δημοσίευσε το πρώτο της επιστημονικό άρθρο για τον «συγχρονισμό» της περιόδου. Σε αυτό παρατήρησε φοιτήτριες που ζούσαν σε πανεπιστημιακό κοιτώνα και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που ζουν σε στενή επαφή ή μοιράζονται κοινό περιβάλλον βιώνουν μια σύγκλιση των εμμηνορροϊκών τους κύκλων. Αυτό έγινε γνωστό ως το «Φαινόμενο McClintock».

Αρκετές επόμενες μελέτες τη δεκαετία του 1990 επιβεβαίωσαν το εύρημα της McClintock, ενώ κάποιες υποστήριξαν πως η μετατόπιση μπορεί να οφείλεται σε «οσφρητικά ερεθίσματα» ή φερομόνες που επιταχύνουν ή καθυστερούν τον κύκλο περιόδου.

Αλλά πιο πρόσφατες μελέτες που έχουν «σχεδιαστεί πιο αυστηρά» «γενικά δεν κατάφεραν να δείξουν κανένα συγχρονισμό μεταξύ των εμμηνορροϊκών κύκλων των γυναικών που ζουν μαζί», λέει η Δρ Jewel Kling, πρόεδρος γυναικείας υγείας στη Mayo Clinic στην Αριζόνα.

Και η έρευνα δεν έχει δείξει πώς το σώμα θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό το φαινόμενο: «Δεν υπάρχει βιολογικός μηχανισμός για τον συγχρονισμό της περιόδου», λέει η Jensen.

Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον συγχρονισμό περιόδου;

«Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι αυτό είναι αλήθεια», λέει η Δρ Salena Zanotti της Cleveland Clinic. Αν ωστόσο φαίνεται ότι οι περίοδοι των γυναικών συγχρονίζονται, αυτό είναι αποτέλεσμα προκατάληψης και στατιστικής - όχι βιολογίας.

Είναι πιο πιθανόν να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε τον κύκλο όσων είμαστε κοντά, λέει η Jensen. Αυτό σημαίνει ότι αν οι κύκλοι μας συγχρονιστούν, είναι πιο πιθανό να το παρατηρήσουμε.

Δεδομένου ότι οι εμμηνορροϊκοί κύκλοι διαφέρουν σε χρόνο και μήκος, είναι στατιστικά πιθανό οι κύκλοι δύο ανθρώπων να επικαλυφθούν τελικά, λέει η Jensen: «Οι μελέτες δείχνουν ότι οι κύκλοι συγχρονίζονται με τον ίδιο ρυθμό που θα περιμέναμε βάσει μαθηματικής πιθανότητας λόγω σύμπτωσης».

Τι επηρεάζει τον χρόνο του εμμηνορροϊκού κύκλου;

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον χρόνο και τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, λένε οι ειδικοί. Αυτοί περιλαμβάνουν:

Σύνθεση σώματος: ένας υψηλός ΔΜΣ σχετίζεται με ακανόνιστους κύκλους, λέει η Kling.

Ηλικία: «Η περίοδος μπορεί να είναι ακανόνιστη στην εφηβεία και καθώς οι άνθρωποι πλησιάζουν την εμμηνόπαυση», λέει η Jensen.

Στρες και άγχος: η κατάθλιψη μπορεί να διαταράξει τον κύκλο.

Φάρμακα, όπως τα αντισυλληπτικά.

Ιατρικές παθήσεις, όπως ασθένεια του θυρεοειδούς, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή εμμηνόπαυση.

Παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, διατροφή και σωματική δραστηριότητα.

