Πρόστιμο ύψος 4.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής σε σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης στον Ταύρο (Κορυζή και Χρυσοστόμου Σμύρνης 40) καθώς διαπιστώθηκαν διαφορετικές τιμές πώλησης προϊόντων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι σε τέσσερα προϊόντα υπήρχαν διαφορετικές τιμές, είτε μεταξύ πινακίδων ραφιού και ηλεκτρονικού ελέγχου τιμής (price checker), είτε μεταξύ διαφορετικών σημάνσεων εντός του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν αποκλίσεις τιμών σε κατεψυγμένο μπακαλιάρο, αναψυκτικά και μπύρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή και τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, κάθε τέτοια παράβαση επισύρει πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά προϊόν, γεγονός που οδήγησε στο συνολικό πρόστιμο των 4.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής για το πρόστιμο σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας

Σύμφωνα με την υπ.αρ. 464528/15-04-26 απόφαση, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.000,00 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση « ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ», βάσει του άρθρου 2Ε παρ.1 του κεφαλαίου 1Α της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 07.04.2026 και ώρα 13:00 στο υποκατάστημα-super market της ως άνω επιχείρησης που βρίσκεται στον Ταύρο (Κορυζή και Χρυσοστόμου Σμύρνης 40) διαπίστωσαν ότι για τα κάτωθι προϊόντα που διατίθεντο προς πώληση :

1.«Μπακαλιάρος κατεψυγμένος COD φιλέτο με δέρμα FAO 27-BA Aτλαντικού προσυσκευασμένος σε μεταβλητά βάρη»,

2.«Πορτοκαλάδα FANTA σε κουτάκι 330ml»,

3.«Γκαζόζα SPRITE σε κουτάκι 330ml» και

4.«Μπύρα AMSTEL σε κουτί 330ml»,

υπήρχαν δύο διαφορετικές τιμές πώλησης στο κατάστημα, για το ίδιο προϊόν.

Συγκεκριμένα:

1.για το είδος «Μπακαλιάρος κατεψυγμένος COD φιλέτο με δέρμα FAO 27-BA Aτλαντικού» στην πινακίδα τιμής ραφιού-κατάψυξης ανέγραφε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) 13,95€, ενώ στην οθόνη της ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης τιμής-price checker ανέγραφε τιμή κιλού 13,01€

2. Για το είδος Πορτοκαλάδα FANTA σε κουτάκι 330ml, υπήρχαν 2 διαφορετικές πινακίδες με τις απαιτούμενες ενδείξεις στα σημεία που εκτίθετο προς πώληση το προϊόν οι οποίες ανέγραφαν διαφορετικές τιμές (ήτοι 0,82€ και 0,83€),

3.Για το είδος «Γκαζόζα SPRITE σε κουτάκι 330ml» υπήρχαν 2 διαφορετικές πινακίδες με τις απαιτούμενες ενδείξεις στα σημεία που εκτίθετο προς πώληση το προϊόν οι οποίες ανέγραφαν διαφορετικές τιμές (ήτοι 0,82€ και 0,86€) και

4.Για το είδος «Μπύρα AMSTEL σε κουτί 330ml» υπήρχαν 2 διαφορετικές πινακίδες με τις απαιτούμενες ενδείξεις στα σημεία που εκτίθετο προς πώληση το προϊόν οι οποίες ανέγραφαν διαφορετικές τιμές (ήτοι 0,75€ και 1,05€).

Καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις αποτελεί παράβαση του άρθρου 2Β παρ.8. του Κεφαλαίου 1Α της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17),όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, η οποία επισύρει πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.