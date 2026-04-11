Αντιμέτωπο με μία νέα περίοδο πιέσεων βρίσκεται το ελληνικό λιανεμπόριο.

Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων φαίνεται να εισέρχεται το ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και η εκτόξευση του κόστους ενέργειας διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για την εφοδιαστική αλυσίδα. Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με την προσωρινή εκεχειρία να έχει συμβάλει σε μια προσωρινή ύφεση, οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία συνεχίζουν να εντείνονται και μεταφέρονται πλέον με ταχύτητα στα ράφια.

Το ελληνικό λιανεμπόριο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα περίοδο πιέσεων, καθώς το αυξημένο κόστος καυσίμων επηρεάζει άμεσα το σύνολο της εφοδιαστικής διαδικασίας, από τη μεταφορά μέχρι την αποθήκευση και τη διανομή προϊόντων. Οι αυξήσεις που καταγράφηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα – με τα καύσιμα να ενισχύονται έως και κατά 35% μέσα σε λίγες εβδομάδες – έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στα τιμολόγια, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια απορρόφησης από τις επιχειρήσεις.

Η αρχική προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, ενόψει και περιόδων αυξημένης κατανάλωσης, φαίνεται να εξαντλείται. Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη τη διατήρηση σταθερών τιμών, οδηγώντας αναπόφευκτα σε μετακύλιση των επιβαρύνσεων προς τον τελικό καταναλωτή. Οι επικείμενες ανατιμήσεις θεωρούνται πλέον δεδομένες σε μια σειρά βασικών κατηγοριών προϊόντων, με τον αντίκτυπο να εκτείνεται από τα τρόφιμα έως τα είδη καθημερινής χρήσης.

Παράλληλα, το λιανεμπόριο καλείται να λειτουργήσει με εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια, σε ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα δεν επιτρέπει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η έλλειψη ορατότητας ως προς τη διάρκεια της κρίσης καθιστά αδύνατη την επιλογή στρατηγικών καθυστέρησης των αυξήσεων, καθώς οποιαδήποτε απορρόφηση κόστους έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται τα προβλήματα επάρκειας προϊόντων. Η αύξηση του κόστους μεταφορών και η πολυπλοκότητα των διεθνών εφοδιαστικών δικτύων οδηγούν σε μειωμένη διαθεσιμότητα, με τα ποσοστά επάρκειας να κινούνται πλέον αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά, επηρεάζοντας τόσο τις επιλογές των καταναλωτών όσο και τη λειτουργία των καταστημάτων.