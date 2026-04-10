Παραδοσιακά πρότυπα τιμολόγησης έχουν ανατραπεί, με διαφορές τιμών μεταξύ ποικιλιών πετρελαίου να κινούνται σε ιστορικά επίπεδα και premiums να καταγράφουν ρεκόρ.

Η εκτόξευση της τιμής του λεγόμενου «dated Brent», του δείκτη που αντανακλά την πραγματική αξία των φυσικών φορτίων πετρελαίου, αποκαλύπτει το βάθος της αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ακόμη και καθώς μια εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πρόσκαιρη αισιοδοξία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η τιμή του dated Brent διαμορφώθηκε στα 131,97 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 7% σε ημερήσια βάση, αν και παραμένει χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 144,42 δολαρίων που καταγράφηκε πριν την ανακοίνωση της δίμηνης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αντίθεση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για τον Ιούνιο κινούνται κοντά στα 96 δολάρια, καταδεικνύοντας μια έντονη απόκλιση μεταξύ της “χάρτινης” και της πραγματικής αγοράς πετρελαίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή η διαφορά τιμών δεν είναι τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει σοβαρούς περιορισμούς στην προσφορά φυσικού πετρελαίου. Όπως τονίζουν, το dated Brent λειτουργεί ως «θερμόμετρο» της πραγματικής διαθεσιμότητας, καθώς βασίζεται σε πραγματικές αγοραπωλησίες φορτίων με άμεση παράδοση. Η πρόσφατη εκτόξευσή του θεωρείται ένδειξη ότι τα διαθέσιμα βαρέλια μειώνονται, με την αγορά να τιμολογεί πλέον την έλλειψη και όχι απλώς τον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Καθοριστικό ρόλο στην ένταση της κρίσης παίζει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, η ναυσιπλοΐα παραμένει σοβαρά διαταραγμένη, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η ομαλοποίηση των ροών μπορεί να καθυστερήσει εβδομάδες ή και μήνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιμονή αυτών των προβλημάτων δημιουργεί ένα παράδοξο στην αγορά: ενώ ο αντιλαμβανόμενος γεωπολιτικός κίνδυνος μπορεί να μειώνεται ταχύτερα λόγω της εκεχειρίας, οι λειτουργικοί περιορισμοί —όπως οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και η έλλειψη φορτίων— συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές της φυσικής αγοράς.

Το αποτέλεσμα είναι μια πρωτοφανής αποσύνδεση μεταξύ των αγορών futures και της πραγματικής αγοράς, την οποία οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως ένδειξη «ακραίου στρες». Παραδοσιακά πρότυπα τιμολόγησης έχουν ανατραπεί, με διαφορές τιμών μεταξύ ποικιλιών πετρελαίου να κινούνται σε ιστορικά επίπεδα και premiums να καταγράφουν ρεκόρ.