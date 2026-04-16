Πέντε... pass έχουν ενεργοποιηθεί ή αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Τέσσερα διαφορετικά «pass» - Market Pass, Fuel Pass, «Τουρισμός για Όλους» και Κοινωνικός Τουρισμός, youth pass - συνθέτουν το τελευταίο διάστημα το βασικό πλέγμα παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Πρόκειται για μέτρα που επιχειρούν να ανακουφίσουν, έστω και πρόσκαιρα, την πίεση που ασκεί η ακρίβεια στο διαθέσιμο εισόδημα, σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό.

Η εκτόξευση των τιμών στα τρόφιμα, η ενεργειακή επιβάρυνση και τα καύσιμα που εξακολουθούν να κινούνται σε αυξημένα επίπεδα έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για χιλιάδες πολίτες. Tο Market Pass στοχεύει δώσει ανάσα στους μη έχοντες, το Fuel Pass στη μετακίνηση, ενώ τα προγράμματα τουρισμού επιχειρούν να στηρίξουν τόσο τους πολίτες όσο και την εγχώρια τουριστική δραστηριότητα. Το youth pass απευθύνεται στους νέους.

Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη προσφυγή σε επιδοματικού τύπου πολιτικές προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά προσφέρουν άμεση, αλλά περιορισμένη, ανακούφιση, δεν αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της ακρίβειας. Η κυβερνητική επιλογή για συνεχόμενα vouchers επιτείνει το προβληματισμό και αυξάνει την ανασφάλεια των πολιτών.

Fuel pass

Ανοιχτή για όλους του πολίτες είναι η πλατφόρμα για την επιδότηση Fuel Pass από την Mεγάλη Παρασκευή και έως τις 30 Απριλίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς του taxis, ενώ αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, μπορούν οι πολίτες να απευθυνθούν στα ΚΕΠ.

Market Pass

Η μηνιαία επιδότηση ξεκινά από τα 40 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Τα αναδρομικά διαμορφώνονται με βάση τους μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η οριστικοποίηση των ποσών και του χρονοδιαγράμματος θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του επόμενου διαστήματος. Το νέο Market Pass φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλύπτουν βασικές ανάγκες σε τρόφιμα με μεγαλύτερη ευκολία.

Το voucher θα έχει την μορφή άυλης κάρτας και θα ξεκινήσει πιθανότατα τον Σεπτέμβρη με αναδρομή πληρωμή που ίσως για κάποιους φτάσει και τους 30 μήνες.

Κοινωνικός τουρισμός

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά εφέτος σε σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, μεταφέροντας την έναρξή του για την περίοδο 2026-2027 έναν μήνα νωρίτερα, από την 1η Μαΐου 2026, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποσυμφόρηση της ζήτησης κατά τους μήνες αιχμής.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι που τα προηγούμενα χρόνια αδυνατούσαν να βρουν προσιτά καταλύματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα είτε να μην αξιοποιούν καθόλου το voucher είτε να περιορίζονται σε λιγότερες διανυκτερεύσεις από όσες δικαιούνταν.

Σε μια συγκυρία όπου σχεδόν οι μισοί πολίτες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών, ο κοινωνικός τουρισμός αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο κοινωνικής στήριξης. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει αυξημένη επιδότηση κατά 20% στις περιόδους αιχμής, έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές και ενισχυμένες παροχές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και ανάδοχες μητέρες.

Τουρισμός για όλους

έμα χρόνου είναι η έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026».

Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου θα χορηγηθούν επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε δικαιούχους.

Η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026. Με αυτόν τον τρόπο οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.

Τα δύο χρονικά περιθώρια για διακοπές

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους για τη χρήση του voucher: