Εδώ και λίγη ώρα μεγάλες ιστοσελίδες στον κόσμο έχουν «πέσει».

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί από την αιφνίδια δυσλειτουργία δεκάδων δημοφιλών εφαρμογών και ιστοσελίδων, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/10), επηρεάζοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector, πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες – μεταξύ αυτών η μονάδα cloud της Amazon (AWS), το Robinhood, το Snapchat και το Perplexity – παρουσίασαν εκτεταμένα προβλήματα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε ότι η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην AWS.

Οι υπηρεσίες της Amazon, όπως το Amazon.com, το Prime Video και το Alexa, αντιμετώπισαν επίσης δυσλειτουργίες, ενώ επηρεασμένες αναφέρθηκαν και άλλες πλατφόρμες, όπως τα Roblox, Fortnite, Duolingo και Canva, με μαζικά παράπονα για προβλήματα σύνδεσης και λειτουργίας.

Τα πρώτα σημάδια βλάβης εντοπίστηκαν γύρω στις 8 το πρωί (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), με τις αναφορές να εκτοξεύονται μέσα σε λίγα λεπτά. Όλα δείχνουν πως το πρόβλημα προήλθε από την Amazon Web Services, την πλατφόρμα cloud που στηρίζει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ψηφιακής υποδομής.

Στη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών της, η Amazon αναφέρει «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων» και καθυστερήσεις σε πολλαπλές υπηρεσίες AWS, χωρίς να παρέχει ακόμη σαφή εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης.

Η AWS προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακής υποδομής που επιτρέπουν σε εταιρείες να νοικιάζουν υπολογιστικούς πόρους και διακομιστές για τη λειτουργία των εφαρμογών και ιστότοπών τους. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε δυσλειτουργία στην AWS μπορεί να επηρεάσει άμεσα ένα τεράστιο κομμάτι του διαδικτύου, προκαλώντας διακοπές σε ιστοσελίδες που φαινομενικά δεν σχετίζονται με την Amazon.

Η βλάβη φαίνεται να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, επηρεάζοντας υπηρεσίες που καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή της ψηφιακής καθημερινότητας — από παιχνίδια και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έως κρατικές υπηρεσίες.

Ακολουθεί η λίστα με τις εφαρμογές που επηρεάστηκαν:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation και Pokémon Go.